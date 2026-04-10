Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

10.04.2026 - 09:43 | Son Güncellenme:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, yılın ikinci dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının 25 Temmuz'da, yeminli mali müşavirlik sınavlarının da 19-28 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı ikinci dönem SMMM sınavları, 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13 Nisan-8 Mayıs, tekrar katılacaklar için 12-19 Haziran olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 8 Mayıs itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

Bu yılın ikinci dönem YMM sınavları da 19-28 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1 Haziran-3 Temmuz, tekrar katılacaklardan da 13-31 Temmuz döneminde başvuru alınacak. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 3 Temmuz itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olması önem taşıyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavların yapılacağı yer ve sınav programı daha sonra duyurulacak.

Tahran müzakerelere katılmak için tek şartını duyurdu: 'Zaman daralıyor'
Hürmüz Boğazı'nda 'haraç' krizi! Türk Boğazları, domino etkisi ve İran'ın tek kozu
18'inde cesaret etti, kendi işini kurdu! Ahır kiralayıp 2 hayvanla başladı, sayıyı 13'e çıkardı
Konut alacaklar dikkat: Bankalardan 'nisan’ ayarı! Faizlerde değişim hızlandı
Serena Otel'in pembe avizeleri…
Sorun yaratan değil, çözüm üreten eğitim
Özel bir ara seçim oyunu
Barış, turizm ve yeni rotalar
Çekme kasetler ve diğerleri
Davette buluştular
Sosyal medyada yayıldı, kapısı çalındı! Türkiye'nin konuştuğu baba tüm teklifleri reddetti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez: 169 ünlüde uyuşturucu maddeye rastlanıldı
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürprizi
Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir, milletimizin iftihar vesilesidir