Yeni cezalar sonrası sürücüler geri adım attı! Şiddet olayları azaldı

Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Düzenlemeyle, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, düzenlemenin trafikteki şiddet olayları üzerindeki etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, "Yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir. Yani bu herkesin kafasında bir şimşek gibi çakmıştır. Dolayısıyla bundan sonra vatandaşımızın daha dikkatli olacağından eminim." diye konuştu.

Haberin Devamı

Şahin, şöyle devam etti: "Vatandaşımız bir defa alacağı cezaya göre, başına neler geleceğine göre hareket ediyor. Yani genel anlamda baktığımız zaman kültürel olarak trafik kültürü Türkiye'de çok zayıf. Dolayısıyla da herkes 'ben istediğimi yaparım' mantığıyla hareket ediyor. Bunun önüne geçmenin yolu elbette ki şu anda uygulanan yüksek trafik cezaları. Yüksek trafik cezalarının uygulanmasıyla beraber, özellikle şiddet kollarında daha yüksek uygulanmasıyla beraber şiddet olaylarının geçen seneye göre yüzde 50 oranında azalmış olması bu istatistik bizim için çok önemli."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Düzenleme sonucu çok kısa sürede trafikteki şiddet olaylarının azaldığını belirten Şahin, tamamen sona ermesi için ise eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haberin Devamı

Şahin, "Artık insanlar bir de sosyal medyada özel çekimler de yapıyorlar: 'Hadi in bakayım, hadi in de bir cezayı ye bakayım' falan diye. Bu aslında toplumda büyük fayda sağlıyor. Yalnız bunların kitlesel haber kanallarında, televizyonlarda, dizi aralarında veya haber aralarında çok daha fazla işlenmesi lazım." diye konuştu.

Haberin Devamı

"Engel oluyor"

Düzenlemenin ardından trafikte yaşanan tartışma ve şiddet olaylarının azaldığını belirten sürücülerin çoğunluğu yeni yaptırımların caydırıcı olduğunu ifade etti.

Sürücülerden 48 yaşındaki Cüneyt Kıran, düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirterek, "Bence çok güzel bir uygulama. Trafikteki olayların azaldığını düşünüyorum. Denk gelenler var, çıkacağız zannediyorlar ama engel oluyor yani aklına o sırada ceza geliyor." dedi.



34 yaşındaki Yusuf Akbaba da yaptırımların gerekli olduğunu diye getirerek, "Çok doğru ve gerekli bir düzenlemeydi. Cezaların ardından bu tür olaylar azaldı. Artık kimse olaya karışmaya bile niyet etmiyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bayram İştehan da düzenlemenin toplum açısından olumlu sonuç verdiğini ifade ederek, "Artık kimse aracından inmiyor. Çok iyi oldu. Toplum açısından da faydalı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.