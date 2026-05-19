Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh cuma günü resmen göreve başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki başkanı olarak yemin ettireceği bildirildi. Beyaz Saray, Warsh'ın bu ayın başlarında ABD Senatosu tarafından onaylanmasının ardından törenin 22 Mayıs'ta yapılacağını doğruladı. Warsh, resmi görev süresi geçen hafta sona eren ancak geçiş tamamlanana kadar geçici olarak görev yapmaya devam eden Jerome Powell'ın yerine geçecek. 56 yaşındaki Warsh, Federal Reserve'in 17’nci lideri ve modern Fed döneminin 11’inci başkanı olacak.