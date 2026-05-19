Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh cuma günü resmen göreve başlıyor
Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh cuma günü resmen göreve başlıyor

19.05.2026 - 11:58 | Son Güncellenme:

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle yemin ettireceği Kevin Warsh, cuma günü ABD Merkez Bankası’nın 17’inci başkanı olarak resmen göreve başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle Kevin WarshABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki başkanı olarak yemin ettireceği bildirildi. Beyaz Saray, Warsh'ın bu ayın başlarında ABD Senatosu tarafından onaylanmasının ardından törenin 22 Mayıs'ta yapılacağını doğruladı. Warsh, resmi görev süresi geçen hafta sona eren ancak geçiş tamamlanana kadar geçici olarak görev yapmaya devam eden Jerome Powell'ın yerine geçecek. 56 yaşındaki Warsh, Federal Reserve'in 17’nci lideri ve modern Fed döneminin 11’inci başkanı olacak.

Avrupa devi gözünü Türkiye'ye dikti! 'Tomahawk yerine TAYFUN'
Meteoroloji’den 81 il için kritik uyarı! 5 gün sürecek
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Alacağı görev ortaya çıktı
Sağlık raporlarında yeni dönem! e-Nabız’dan tek tıkla sağlık raporu dönemi başlıyor
Melih Aşık
Zafer Şahin
Ali Eyüboğlu
Eren Aka
Çağdaş Ertuna
Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Times Meydanı‘nda performans sergiledi
Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmak isteyenlerin üzerine bıçakla çullanmıştı! Yakayı ele verdi
Torbalı’da korkunç olay! Yanmış kadın cesedi bulundu: Cesedin yanındaki kadından kan donduran ifade
Bakan Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençlerle buluştu