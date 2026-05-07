Yeni nesil mini keşif İHA'sı TOGAN Mini SAHA'da

Türk savunma sanayii bünyesinde milli teknolojilere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., taktik seviye keşif-gözetleme segmentine yeni bir soluk getirdi. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilen ve sivil rakiplerine karşı askeri standartlardaki güvenliğiyle öne çıkan TOGAN-M Mini Keşif Gözlem İHA Sistemi, yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesi ve otonom yetenekleriyle SAHA 2026’da ilk kez tanıtıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

“GÜVENLİ VE ATİK BİR İSTİHBARAT ÇÖZÜMÜ SUNUYORUZ”

TOGAN-M’nin yeteneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sistemin özellikle sahadaki birliklere sağlayacağı hıza dikkat çekerek şunları söyledi:

“Muharebe sahasının dinamikleri, birliklerimizin çok hızlı bir şekilde çevresel farkındalık kazanmasını zorunlu kılıyor. TOGAN-M, bir dakikanın altındaki kurulum süresi ve tek er tarafından çantada taşınabilen kompakt yapısıyla atik birliklerimiz için tasarlandı. Sivil muadillerinden en büyük farkı ise, STM’nin milli özgün algoritmalarıyla donatılmış elektronik harp dayanımı ve internete kapalı, bilgi güvenliği öncelikli mimarisidir. Askeri harita altlıkları ve koordinat sistemleriyle tam uyumlu çalışan TOGAN-M ile hem kırsalda hem de yerleşim yerlerindeki operasyonlarda dışa bağımlılığı bitiren, sınır ve üs güvenliğinde etkili; maliyet etkin bir çözüm sunuyoruz.”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ELEKTRONİK HARBE DAYANIKLI VE TAM OTONOM

Haberin Devamı

TOGAN-M, 3 eksenli stabilize gimbal üzerinde bulunan 4K gündüz ve yüksek hassasiyetli termal (gece) kamera sistemleriyle 7/24 kesintisiz gözetleme yapabiliyor. Frekans atlamalı haberleşme sistemi sayesinde karıştırmalara karşı yüksek direnç gösteren İHA, link kaybı durumunda otonom olarak devreye giren LTE bağlantısı ile kesintisiz veri aktarımına devam edebiliyor. GNSS (uydu) olmayan ortamlarda dahi akış kamerası (flow camera) desteğiyle otonom iniş-kalkış yapabilen sistem, sabit ve hareketli hedeflerin otonom olarak tespit ve takibinde her türlü zorlu coğrafyada güvenle kullanılabiliyor.

Haberin Devamı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberin Devamı

- Ağırlık: 2.5 kg

- Uçuş Süresi: 30 Dakika

- Görev İrtifası (AGL/MSL): 500m / 3000m

- Otonom Seyir Hızı: 15 m/s

- Çalışma Sıcaklığı: -10 °C - +40 °C

- Haberleşme Menzili: 6.500 m (LOS) / LTE ile Sınırsız

- Kamera Sistemi: 4K Gündüz + Termal + LRF (1200m+)

- Dayanım: Elektronik Harp (EH) Korumalı