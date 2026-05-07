Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaYeni nesil mini keşif İHA'sı TOGAN Mini SAHA'da
HaberlerUzmanpara

Yeni nesil mini keşif İHA'sı TOGAN Mini SAHA'da

07.05.2026 - 11:05 | Son Güncellenme:

#TOGAN Mini#İHA#SAHA EXPOR 2026

STM, İHA ailesinin en küçük ve yeni üyesi TOGAN-M Mini Keşif Gözlem İHA Sistemini ilk kez SAHA 2026 Fuarı’nda gün yüzüne çıkardı. 2,5 kg altındaki ağırlığı ve katlanabilir tasarımıyla öne çıkan TOGAN-M; elektronik harp koşullarına dayanıklı özgün yazılımı ve milli bilgi güvenliği mimarisiyle hem askeri hem de stratejik sivil operasyonlarda güvenilir bir keşif-gözetleme çözümü sunuyor.

Türk savunma sanayii bünyesinde milli teknolojilere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., taktik seviye keşif-gözetleme segmentine yeni bir soluk getirdi. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilen ve sivil rakiplerine karşı askeri standartlardaki güvenliğiyle öne çıkan TOGAN-M Mini Keşif Gözlem İHA Sistemi, yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesi ve otonom yetenekleriyle SAHA 2026’da ilk kez tanıtıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
1000 km'lik sessiz güç! Yeni nesil kamikaze İHA KUZGUN sahnede
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR1000 km'lik sessiz güç! Yeni nesil kamikaze İHA KUZGUN sahnedeHaberi Görüntüle

“GÜVENLİ VE ATİK BİR İSTİHBARAT ÇÖZÜMÜ SUNUYORUZ”

TOGAN-M’nin yeteneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sistemin özellikle sahadaki birliklere sağlayacağı hıza dikkat çekerek şunları söyledi:

“Muharebe sahasının dinamikleri, birliklerimizin çok hızlı bir şekilde çevresel farkındalık kazanmasını zorunlu kılıyor. TOGAN-M, bir dakikanın altındaki kurulum süresi ve tek er tarafından çantada taşınabilen kompakt yapısıyla atik birliklerimiz için tasarlandı. Sivil muadillerinden en büyük farkı ise, STM’nin milli özgün algoritmalarıyla donatılmış elektronik harp dayanımı ve internete kapalı, bilgi güvenliği öncelikli mimarisidir. Askeri harita altlıkları ve koordinat sistemleriyle tam uyumlu çalışan TOGAN-M ile hem kırsalda hem de yerleşim yerlerindeki operasyonlarda dışa bağımlılığı bitiren, sınır ve üs güvenliğinde etkili; maliyet etkin bir çözüm sunuyoruz.”

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yeni nesil mini keşif İHAsı TOGAN Mini SAHAda

ELEKTRONİK HARBE DAYANIKLI VE TAM OTONOM

Haberin Devamı

TOGAN-M, 3 eksenli stabilize gimbal üzerinde bulunan 4K gündüz ve yüksek hassasiyetli termal (gece) kamera sistemleriyle 7/24 kesintisiz gözetleme yapabiliyor. Frekans atlamalı haberleşme sistemi sayesinde karıştırmalara karşı yüksek direnç gösteren İHA, link kaybı durumunda otonom olarak devreye giren LTE bağlantısı ile kesintisiz veri aktarımına devam edebiliyor. GNSS (uydu) olmayan ortamlarda dahi akış kamerası (flow camera) desteğiyle otonom iniş-kalkış yapabilen sistem, sabit ve hareketli hedeflerin otonom olarak tespit ve takibinde her türlü zorlu coğrafyada güvenle kullanılabiliyor.

Haberin Devamı
Kamikaze İHA tehdidine yerli çözüm! TUNGA-X maliyetiyle dikkat çekiyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKamikaze İHA tehdidine yerli çözüm! TUNGA-X maliyetiyle dikkat çekiyorHaberi Görüntüle

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberin Devamı

- Ağırlık: 2.5 kg
- Uçuş Süresi: 30 Dakika
- Görev İrtifası (AGL/MSL): 500m / 3000m
- Otonom Seyir Hızı: 15 m/s
- Çalışma Sıcaklığı: -10 °C - +40 °C
- Haberleşme Menzili: 6.500 m (LOS) / LTE ile Sınırsız
- Kamera Sistemi: 4K Gündüz + Termal + LRF (1200m+)
- Dayanım: Elektronik Harp (EH) Korumalı

EN ÇOK OKUNANLAR
Kurşunla değil parasıyla işgal: İsrail Güney Kıbrıs’a çöküyor
Kurşunla değil parasıyla işgal: İsrail Güney Kıbrıs’a çöküyor
1000 kmlik sessiz güç Yeni nesil kamikaze İHA KUZGUN sahnede
1000 km'lik sessiz güç! Yeni nesil kamikaze İHA KUZGUN sahnede
Ali Koçtan adaylık kararı Dikkat çeken Hakan Safi detayı
Ali Koç'tan adaylık kararı! Dikkat çeken Hakan Safi detayı
51. Bölgede neler oluyor 10 bilim insanı neden öldü
51. Bölge'de neler oluyor? 10 bilim insanı neden öldü?
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMuhalefetin aday formülü play- off mu?..
Melih Aşık
Melih AşıkTUNCELİ - DERSİM!
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYorgo, aklını kaçırdı! ABD akıllandı!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsada 18.500 koşusu
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluŞebnem Ferah’tan muhteşem dönüş
Eren Aka
Eren AkaGençler neden evlenmiyor?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaOpen House İstanbul ile görünmeyeni görmek
Osman Gençer
Osman Gençerİyonlar’ın mirası Urlalılar’ın elinde
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBitmeyen Krizler
İlgili Haberler
Son dakika... Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme Cesedinin bir bölümü bulundu
Son dakika... Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme! Cesedinin bir bölümü bulundu
126 gün sonra kar altından çıkarıldı Ekipleri yıkan manzara: Belinde ekmek poşeti, elinde bisküvi
126 gün sonra kar altından çıkarıldı! Ekipleri yıkan manzara: Belinde ekmek poşeti, elinde bisküvi
Son dakika... ODTÜde ortalık karıştı Açıklama geldi: Türk bayrağına saygısızlık kabul edilemez
Son dakika... ODTÜ'de ortalık karıştı! Açıklama geldi: Türk bayrağına saygısızlık kabul edilemez
Son dakika: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar
Son dakika: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar