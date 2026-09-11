Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaYeni OVP ile ihracatta dijital dönüşüm ve yeni pazar atağı gerçekleştirilecek
HaberlerUzmanpara

Yeni OVP ile ihracatta dijital dönüşüm ve yeni pazar atağı gerçekleştirilecek

11.09.2026 - 11:15 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dijital Ticaret#İhracat Stratejisi

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde Türkiye'nin ihracat stratejisinde dijital dönüşüm ve e-ticaret atağı başlatılarak, dış temsilciliklerin altyapısının güçlendirilmesinden pazar çeşitlendirmesine kadar kapsamlı adımlar hayata geçirilecek.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni OVP ile ihracatta dijital dönüşüm ve yeni pazar atağı gerçekleştirilecek

Küresel ticarette hızla yükselen dijitalleşme ve korumacılık dalgasına karşı, Türkiye'nin dış ticaret altyapısını güçlendirecek kapsamlı yenilikler devreye alınacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Programda yer alan hedefler doğrultusunda, ihracatın dijital kanallarla büyütülmesi, pazar çeşitliliğinin sağlanması ve küresel lojistik ağların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Dış temsilciliklerde "dijital ticaret" kapasitesi artırılacak

Yeni OVP ile dijital ticaret ve e-ticaret yoluyla, ihracatın geliştirilmesi amacıyla yurt dışı teşkilatlarında yeni bir kapasite artırımı süreci başlatılacak.

Bu kapsamda, öncelikli dış pazarlarda yer alan ticaret temsilciliklerinde dijital ticaret alanındaki kurumsal ve teknik kapasite artırılacak. Temsilcilikler kanalıyla, Türk ihracatçılarının küresel ölçekteki çevrim içi pazar yerlerine erişimi kolaylaştırılacak.

Haberin Devamı

İhracatçı firmalara, hedef ülkelerdeki e-ticaret mevzuatı, tüketici politikaları ve düzenleyici çerçevelere ilişkin doğrudan bilgi ve yönlendirme sağlanacak, karşılaşılan dijital ticaret engellerinin kaldırılması için ticaret diplomasisi yürütülecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Uzak ülkelerden İslam dünyasına stratejik ortaklıklar

Küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ve ayrışma eğilimlerine karşı, pazar çeşitliliğini artıracak ticaret diplomasisi araçları daha etkin kullanılacak. Bu çerçevede, Uzak Ülkeler Stratejisi ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere ihracatı geliştirme stratejisi başta olmak üzere, pazar çeşitlendirme politikaları kararlılıkla sürdürülecek, komşu, yakın ve dost ülkelerle ikili ve bölgesel işbirlikleri derinleştirilecek.

Haberin Devamı

Afrika ülkeleriyle ikili ekonomik işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin büyütülmesi amacıyla uzun vadeli stratejik ortaklık modelleri hayata geçirilecek. Orta Asya ülkeleri ve Türk dünyası ile başta enerji ve bağlantısallık olmak üzere, ticari ilişkiler ileri seviyeye taşınacak.

Haberin Devamı

Ülke, sektör ve ürün bazında ticaret engelleri ile pazar fırsatlarının önceden tespiti için erken uyarı ve ticaret istihbaratı mekanizmaları güçlendirilecek. Akredite helal belgelerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınmasına yönelik uluslararası sistem kurulacak, helal belgeli ürün ve hizmet ticaretindeki teknik engeller akreditasyon, eğitim ve tanıtım çalışmalarıyla azaltılacak.

Haberin Devamı

İhracatçıların finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefalet mekanizması etkinleştirilecek, Türk Eximbank destekleri yüksek teknolojili, katma değerli, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı ihracata öncelik verecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

Hizmet ihracatı ve markalaşmaya odaklanılacak

Program döneminde mal ihracatının yanı sıra, hizmet ihracatının ve Türk markalarının küresel bilinirliğinin artırılması da hedefleniyor.

Bu doğrultuda, bilişim, lojistik, sağlık ve spor turizmi, danışmanlık, dijital aracılık, fuarcılık, gastronomi, kültürel ve kreatif endüstriler ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri yüksek katma değerli ihracata yönlendirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçede İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Dirk Kuyt kararı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Dirk Kuyt kararı
Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı
Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı
Seçil Erzandan dikkat çeken Arda Turan iddiası
Seçil Erzan'dan dikkat çeken Arda Turan iddiası!
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDoğu Akdeniz’de savaş senaryoları…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerPISA başarısını getiren 8 adım
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüPISA nedir, ne değildir?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSaraya giden CHP’linin tehdidi
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuşİnsan mı yapay zekâ mı?
Mehmet Tez
Mehmet TezJimi Hendrix’in müziği hâlâ parıldıyor
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçTEMSA çifte başarıya uçtu
Atilay Kandemir
Atilay KandemirTebrik yağmuru
İlgili Haberler
Arjantinde yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti Serkan Kurtuluş ilk kez hakim karşısına çıktı
Arjantin'de yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! Serkan Kurtuluş ilk kez hakim karşısına çıktı
İstanbul Başakşehir’de su borusu patladı Ortalık göle döndü
İstanbul Başakşehir’de su borusu patladı! Ortalık göle döndü
Iğdırdan acı haber Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Iğdır'dan acı haber! Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Korkunç son Balkondan düşen 24 yaşındaki Merve hayatını kaybetti
Korkunç son! Balkondan düşen 24 yaşındaki Merve hayatını kaybetti