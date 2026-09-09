Yeni rekorlar gelir mi? İşte altının önündeki en büyük engel

Spot altın yüzde 0,4 yükselişle 4.372 dolar seviyesine çıkarken, yatırımcılar şimdi ABD’den gelecek kritik enflasyon rakamlarını bekliyor.

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ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ortasında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Doların güçlü bir yükseliş gösterememesi ve jeopolitik risklerin yeniden gündemin üst sıralarına çıkması değerli metale destek sağladı.

Spot altın TSİ 05.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4.372,19 dolar seviyesine yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise aynı dönemde yüzde 0,5 düşüşle 4.416 dolar civarında işlem gördü.

Piyasadaki farklı yönlü hareketler, yatırımcıların henüz net bir fiyatlama oluşturamadığını gösteriyor. Bir tarafta güvenli liman arayışı altını yukarı taşırken diğer tarafta Fed'in faizleri yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi fiyatların önünü kesiyor.

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ALTININ YÖNÜNÜ SAVAŞ MI FED Mİ BELİRLEYECEK?

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Altın piyasasında kısa vadeli görünüm açısından iki önemli başlık öne çıkıyor. Bunların ilki ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden şiddetlenmesi, ikincisi ise Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikası.

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Jeopolitik gerilimler geleneksel olarak yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor. Ancak faizlerin yüksek kalması ya da daha da yükselmesi ihtimali, faiz getirisi bulunmayan altın açısından önemli bir dezavantaj yaratıyor.

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Bu nedenle altın piyasasında yükseliş ile satış baskısı arasında hassas bir denge oluşmuş durumda.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da fiyatlardaki bu kararsız görünümün ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verisine kadar devam edebileceğine dikkat çekti.

FED BEKLENTİLERİ ALTININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

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Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği başlıkların başında Fed'in faiz politikası geliyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in yaklaşan toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor.

Faizlerin yüksek kalması, yatırımcıların tahvil ve benzeri faiz getirili enstrümanlara yönelmesini teşvik edebiliyor. Bu durum da herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini sınırlayabiliyor.

Buna karşılık doların değer kaybedebileceğine yönelik beklentiler altın açısından destekleyici bir unsur olmaya devam ediyor. ABD'nin yüksek bütçe açıklarına ilişkin endişeler de yatırımcıların uzun vadede değerli metallere ilgisini canlı tutan faktörler arasında gösteriliyor.

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ALTINDA KADER HAFTASI: İKİ KRİTİK VERİ AÇIKLANACAK

Piyasalarda şimdi tüm dikkatler ABD’den gelecek enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.

Haftanın iki önemli verisi piyasaların Fed beklentilerini yeniden şekillendirebilir. Perşembe günü ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak.

Özellikle TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in daha sıkı bir para politikası izleyebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesi mümkün.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise faiz baskısının azalmasına ve altının yeniden güçlü alımlarla karşılaşmasına zemin hazırlayabilir.

Bu nedenle haftanın sonuna doğru altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

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Altının yükselişini destekleyen en önemli gelişmelerden biri de Orta Doğu’da yeniden artan jeopolitik riskler oldu.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlendiğine ilişkin haberler piyasalarda tedirginliğe yol açarken, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Bölgeden gelen bilgilere göre ABD güçleri İran'a ait petrol tankerlerini hedef alırken, İran'ın da Ürdün'deki bir ABD üssüne yönelik saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yaşanan gelişmeler çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına ilgisinin güçlenmesine neden oldu.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ FED'İ DE ETKİLEYEBİLİR

Orta Doğu’daki tansiyon yalnızca altın piyasasını değil enerji fiyatlarını da hareketlendirdi.

Brent petrol fiyatları üst üste dördüncü işlem seansında yükseliş kaydetti. Enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi halinde küresel enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

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Petrol fiyatlarının yükselmesi ulaşım, üretim ve enerji maliyetlerini artırabileceği için ABD'deki enflasyon görünümünü de doğrudan etkileyebilir.

Bu tablo Fed açısından kritik önem taşıyor. Enerji kaynaklı enflasyon baskısının güçlenmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulması ihtimalini artırabilir. Böyle bir senaryo ise altın açısından yeniden satış baskısı anlamına gelebilir.

Dolayısıyla Orta Doğu'daki gelişmeler ilk aşamada güvenli liman talebiyle altını desteklese de petrol üzerinden oluşabilecek enflasyon etkisi orta vadede Fed kanalıyla altın üzerinde ters yönde baskı yaratabilir.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU

Piyasadaki sert dalgalanmalara rağmen bazı uzmanlar değerli metallerde yeni ve büyük çaplı bir satış dalgasının yaşanmasını beklemiyor.

Alpine Macro Emtia Stratejisti Kelly Xu, değerli metallerin kısa vadede önemli bir sınavdan geçtiğini ancak mevcut koşullar altında yeni ve güçlü bir satış hareketi ihtimalinin sınırlı olduğunu belirtti.

Xu'nun değerlendirmesine göre fiziksel piyasalardaki sıkılık ve yapısal arz problemleri değerli metalleri desteklemeye devam ediyor.

Özellikle gümüş tarafında uzun vadeli görünümün güçlü kalabileceğine dikkat çekiliyor.

GÜMÜŞTE YAPAY ZEKA VE ELEKTRİFİKASYON DESTEĞİ

Altının yanı sıra gümüş piyasasında da temel göstergeler yakından takip ediliyor.

Elektrikli araçlar, elektronik ürünler, enerji altyapıları ve yapay zeka yatırımlarında kullanılan teknolojilerin yaygınlaşması gümüş talebini artırabilecek başlıca gelişmeler arasında bulunuyor.

Arz tarafındaki sınırlamalarla sanayi talebinin aynı anda güçlenmesi, gümüş fiyatları için uzun vadeli destek oluşturabilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle uzmanlar kısa vadeli fiyat dalgalanmaları yaşansa bile değerli metallerde temel görünümün tamamen bozulduğunu söylemek için erken olduğu görüşünde.

ALTINDA GÖZLER ŞİMDİ 4.400 DOLAR SINIRINDA

Altın cephesinde önümüzdeki günlerde hem ABD'den gelecek ekonomik veriler hem de Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatlamanın yönü açısından belirleyici olacak.

Enflasyonun beklentileri aşması ve Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentilerin güçlenmesi altını baskılayabilir. Buna karşılık çatışmaların büyümesi, doların zayıflaması veya piyasalarda riskten kaçış eğiliminin hızlanması altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir.

Piyasadaki genel tablo, altının iki farklı güç arasında sıkıştığını gösteriyor: Bir tarafta savaş ve güvenli liman talebi, diğer tarafta Fed ve yüksek faiz baskısı.

Uzmanların büyük çaplı yeni bir satış dalgasını şimdilik düşük ihtimal olarak görmesi ise altın yatırımcılarının yakından takip ettiği en önemli mesajlardan biri olarak öne çıkıyor.