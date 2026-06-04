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UzmanparaYeni vergi düzenlemesiyle Türkiye'nin yatırımlar için çekim merkezi olması bekleniyor
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Yeni vergi düzenlemesiyle Türkiye'nin yatırımlar için çekim merkezi olması bekleniyor

04.06.2026 - 12:04 | Son Güncellenme:

#Vergi Düzenlemesi#Ekonomi#Yatırım Çekmek

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, vergi, finans ve yatırım alanlarındaki yeni yasal düzenlemenin, kayıt dışında kalmış para, altın ve menkul kıymetlerin ekonomiye dahil edilmesini cazip kılan vergisel avantajlar sağladığını belirtti.

Yeni vergi düzenlemesiyle Türkiyenin yatırımlar için çekim merkezi olması bekleniyor

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, vergi, finans ve yatırım mevzuatında önemli değişiklikler yapıldığını dile getirdi.

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Düzenlemeyle, amme alacaklarının tahsiline yönelik kolaylıklar getirildiğine işaret eden Yıldız, amme alacaklarının tecil sürelerinin genişletildiğini, "36" aylık sınırın "72" aya çıkarıldığını, teminat şartı aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı için uygulanan 50 bin lira limitinin 1 milyon liraya yükseltildiğini söyledi.

Yıldız, yurt dışı kazançları gelir vergisinden istisna kapsamına alınanlar için veraset ve intikal vergisinde indirimli oran uygulanacağını aktararak, "Teknogirişim şirketlerinin çalışanlarına ücret olarak bedelsiz veya indirimli olarak verilen pay senetleri için gelir vergisinden istisna edilen üst sınır artırılmış ve teşvikten yararlanmak için pay senetlerinin elde tutulma süresi kısaltılmıştır. Türkiye'ye yerleşmeden önceki son üç yılda Türkiye'de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuldu." diye konuştu.

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"Yatırımların kolay gelmesini sağlayabilir"

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Nitelikli hizmet merkezleri personeline ücret istisnası da getirildiğini ifade eden Yıldız, transit ticarete yönelik kurumlar vergisi indirimlerinin kapsamının da genişletildiğini anlattı.

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Yıldız, sanayi ve zirai üretim faaliyetlerinde bulunan kurumlara kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5 olarak uygulanacağını belirterek, kanunla varlık barışı düzenlemesi yapıldığını aktardı.

İstanbul Finans Merkezine ilişkin vergi ve harçlara yönelik indirim yapıldığını, muafiyet sürelerinin de uzatıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Yapılan tüm bu düzenlemeler, jeopolitik konumu itibariyle giderek artan önemi nedeniyle ülkemize finansal kaynakların, doğrudan veya dolaylı sermaye yatırımlarının daha kolay şekilde gelmesini sağlayabilir. Bu düzenleme, çeşitli saiklerle kayıt dışında kalmış para, altın ve menkul kıymetlerin kayıtlı ekonomi içine dahil edilmesini cazip kılan önemli vergisel avantajlar sağlıyor. Ayrıca, teknolojinin gelişimine ve uluslararası boyuta ulaşan hizmet ihracatının artışına paralel olarak ülkemizin çekim, nitelikli, katma değerli hizmetlerin tüm dünyaya sunulduğu bir cazibe merkezi haline gelmesine de önemli katkılar sağlayacak yeni bir bakış açısını da bu düzenlemede görüyoruz. Örneğin, nitelikli hizmet merkezleri, dijital şirket kavramları ve bunlara sağlanan vergisel kolaylıklar neticesinde ülkemizin hizmet sunum merkezi haline gelmesi bakımından önemli adımlar atıldığını değerlendiriyoruz."

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