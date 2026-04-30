Yer: Beyoğlu… ABD’den gelip hayalini kurduğu evi satın almak istedi! Kiracı şoku

Milliyet.com.tr/ İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan akılalmaz olay, son dönemde artan ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarına yeni bir boyut kazandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve İstanbul'da bir ev sahibi olmak isteyen vatandaşın Kuloğlu Mahallesi Çukurcuma mevkisinde satın aldığı daire, uzun soluklu bir hukuki sürecin merkezine yerleşti.

EV SATIN ALAN KİŞİYE KİRACI ŞOKU

Satın alma işleminin ardından dairesine kavuşmayı bekleyen yeni ev sahibi, içerideki kiracıyı öğrenince büyük bir şok yaşadı. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından ortaya çıkan çarpıcı detaylar ve mahkemenin verdiği karar ise benzer durumdaki binlerce kişi için emsal niteliği taşıyor.

‘ESKİ MAL SAHİBİ BİR YIL ÖNCE KİRAYA VERMİŞ’

Söz konusu olayla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye açıklayan Avukat Gizem Gonce şu ifadeleri kullandı: “2 Temmuz 2024 tarihinde açılan davanın konusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan bir vatandaşın İstanbul Beyoğlu'nda satın aldığı bir taşınmazla ilgili. Yeni ev sahibi, 13 Ekim 2022 tarihinde konut olarak kullanmak amacıyla bu taşınmazı satın aldı, ancak dairenin içerisinde bir kiracı olduğunu sonradan öğrendi. Eski ev sahibinin, söz konusu taşınmazı 1 Ağustos 2022 tarihinde aylık 4.000 TL kira bedeliyle bir yıl süreyle bu kiracıya kiraladığı ortaya çıkıyor.

‘KİRACI ÖDEMELERİ YAPMIYOR’

Kiracının ödemeleri her ayın 1’inde ödemesi gerekirken, yeni ev sahibinin taşınmazı satın aldığı tarihten itibaren (13 Ekim 2022) kiracı hiçbir ödeme yapmadı. Bunun üzerine mevcut kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini, sözleşmenin feshedileceğini ve ödenmeyen kira bedellerinin gecikme faiziyle birlikte ödenerek dairenin bir hafta içinde tahliye edilmesini talep eden bir ihtarname gönderildi. 2 Mayıs 2023 tarihinde tebliğ edilen bu ihtarnameye rağmen kiracı ödeme yapmayınca, İstanbul İcra Dairesinde tahliye talepli icra takibi başlatıldı.

KİRACIDAN ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATÇILIĞI’ İDDİASI

Kiracıya ödeme emri tebliğ edilmesine karşın, 30 günlük yasal ödeme süresi içinde borç ödenmedi ve kiracı icra dosyasına itirazda bulundu. Kiracı itiraz dilekçesinde; daireyi tahliye etmeyi taahhüt ettiğini, binanın riskli yapı olması sebebiyle yıkım kararı bulunduğunu ve yeni ev sahibinin bu tür riskli eski evleri alıp yenileyerek yüksek fiyatlara sattığını iddia etti. Ev sahibinin aynı binada kiraladığı başka bir taşınmazı da alt kiralama ile yabancılara günlük kiraladığını iddia etti.

Ev sahibi ise itirazın iptali ve yüzde 40'tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı talebiyle 02.07.2024 tarihinde dava sürecini başlattı.

BİLİRKİŞİ ‘ÖDEME YAPILMADI’ DEDİ

Yapılan yargılamada dosya bilirkişiye gönderildi. 21 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, yeni ev sahibinin hesabına hiçbir kira ödemesi yapılmadığı kesin olarak belirlendi.

Sonuç olarak mahkeme, 10.02.2026 tarihinde davanın kabulüne hükmetti. Verilen kararla birlikte, asıl alacağın yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatının, arabuluculuk ücretinin ve 12.000 TL'lik vekalet ücretinin kiracı tarafından ödenmesine kesin olarak karar verildi.”