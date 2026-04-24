Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Ev sahibi ile kiracı arasında tahliye krizi! ‘e-Devlet’ten öğrendim’ yalanını mahkeme bozdu

24.04.2026 - 07:02 | Son Güncellenme:

#Kiracı Hakları#Tahliye Süreci#Tahliye İtirazı

10 yılı dolduran kiracılar ile ev sahipleri arasındaki tahliye uyuşmazlıkları krize neden olabiliyor. Son olarak İstanbul'da görülen bir tahliye davasında İstinaf Mahkemesi, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Uzun yıllardır aynı evde oturan kiracının tahliyeyi durdurmak için yaptığı o savunma mahkemeden döndü. Peki, mahkeme ne karar verdi? İşte detaylar...

Milliyet.com.tr/ÖZEL Türkiye genelinde ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklar her geçen gün artarken, yargıdan kritik kararlar gelmeye devam ediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İstanbul'un Etiler semtinde 1 Kasım 2006 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlayan ev sahibi-kiracı ilişkisi, yıllar sonra mahkeme koridorlarına taşındı. 10 yıllık yasal uzama süresinin dolmasının ardından ev sahibi, kanunun kendisine verdiği hakkı kullanarak sözleşmeyi sonlandırmak istedi ve 1 Ağustos 2023 tarihinde kiracıya tahliye için ihtarname gönderdi. Ancak uzun yıllardır aynı evde oturan kiracının tahliye edilmemek için sunduğu gerekçe, İstinaf Mahkemesi'nin duvarına çarptı. Peki, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu emsal davada mahkeme ne karar verdi?

Haberin Devamı
"E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENDİM" SAVUNMASI İŞE YARAMADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 49. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın, 10 yılını dolduran kiracıların tahliyesine yönelik çok önemli bir emsal teşkil ettiğini belirten Avukat Gizem Gonce, süreci şu sözlerle anlattı:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Kiraya veren tarafından açılan tahliye davasında yerel mahkeme, 18 Aralık 2023 tarihinde ilk aşamada tahliye yönünde karar vermişti. Ancak kiracı, bu karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını, usul işlemlerini ve dosyadaki belgeleri detaylı bir şekilde inceledi. Kiracının istinaf başvurusundaki temel gerekçesi; davanın usulüne uygun tebliğ edilmediği, duruşma gününden haberdar olmadığı ve tebligatın doğrudan kendisine verilmeyip apartmana bırakılması nedeniyle süreci ancak e-Devlet üzerinden öğrenebildiği yönündeydi."

Haberin Devamı
10 YILLIK SÜRE VE İHTARNAME DETAYI

Kanunda yer alan 10 yıllık uzama süresinin dolduğuna ve tebligatın usulüne uygun yapıldığına dikkat çeken Avukat Gonce, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Ancak hukuki sürece ve dosya içeriklerine bakıldığında; 1 Kasım 2006 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresinin çoktan dolduğu görülüyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi gereğince, 10 yıllık uzama süresi dolduktan sonra kiraya veren, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Bunun için aranan tek şart, uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunulmasıdır.

Haberin Devamı

Somut olayda, 1 Ağustos 2023 tarihinde ihtarnamenin noter aracılığıyla kiracıya yasal süresi içinde gönderildiği tespit edildi. Kiracının 'haberim yoktu, bana tebliğ edilmedi' şeklindeki itirazlarına rağmen, tebligatın yasalara uygun olarak muhtara teslim edildiği ve en yakın komşuya haber verilerek usulüne uygun yapıldığı anlaşıldı. İstinaf Mahkemesi, tüm bu deliller ışığında kiracının usulsüz tebligat iddiasını reddederek, 10 yıllık süre ve ihtar şartının yerine getirildiğine hükmetti."

KARAR KESİNLEŞTİ: YARGITAY YOLU KAPALI

Kiracının itirazının esastan reddedildiğini ve tahliyenin yasal bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Gonce, kararın sonuçlarını şu şekilde özetledi:

"Sonuç olarak İstinaf Mahkemesi, 11 Mart 2026 tarihinde verdiği kararla kiracının itirazını esastan reddetti. Ayrıca kiracının 4 bin 774 liralık istinaf yargılama giderlerini ve harç bedellerini ödemesine karar verildi. Böylece yerel mahkemenin verdiği tahliye kararı kesinleşmiş oldu ve bu dosya özelinde Yargıtay yolu kapandı. Verilen bu kesin kararla birlikte, 10 yılı dolduran kiracının taşınmazı tahliye etmesi yasal bir zorunluluk haline geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
