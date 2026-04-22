Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Yer: Etiler... Ev sahibi ile kiracı arasında ödeme krizi çıktı! 'Peşin kira' davasında sürpriz son!
HaberlerUzmanpara

Yer: Etiler... Ev sahibi ile kiracı arasında ödeme krizi çıktı! ‘Peşin kira’ davasında sürpriz son!

22.04.2026 - 07:54 | Son Güncellenme:

#Kiracı Hakları#Kira Sözleşmesi#Etiler Kira Davası

İstanbul'da bir ev sahibi, kira sözleşmesi uzayan kiracısından yeni dönem bedelini 'yıllık ve peşin' olarak isteyerek icra takibi başlattı. Tahliye davasına dönüşen olayda İcra Hukuk Mahkemesi, milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Peki, yenilenen sözleşmelerde kira peşin mi ödenmeli? İşte milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği o detayın cevabı...

Yer: Etiler... Ev sahibi ile kiracı arasında ödeme krizi çıktı ‘Peşin kira’ davasında sürpriz son

İstanbul Etiler'de lüks bir sitede oturan kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık, adliye koridorlarına taşındı. Ev sahibi, ilk yıl peşin aldığı kiranın, sözleşmenin uzadığı yıllarda da 'yıllık ve peşin' olarak ödenmesini talep ederek soluğu icra dairesinde aldı. Kiracının bu talebe itiraz etmesi üzerine tahliye talebiyle İcra Hukuk Mahkemesi'ne taşınan olayda, mahkemenin verdiği karar kira sözleşmelerindeki çok önemli bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen itirazın kaldırılması ve tahliye davasında kiracılar lehine emsal niteliğinde bir karar verildiğini belirten Avukat Aylin Esra Eren, hukuki süreci şu sözlerle anlattı:

"Kiracı, Etiler'de bir sitede ikamet ediyor. Taraflar arasında 1 Eylül 2020 tarihli, bir yıllık peşin ödemeli (180 bin TL) kira sözleşmesi yapılmıştı. Ev sahibi, ilk yıl olduğu gibi 1 Eylül 2021 ve 1 Eylül 2022 tarihlerinde de kira bedellerini yıllık peşin (360 bin TL) olarak talep etti. Daha sonra, kiracı tarafından yapılan ödemelerin mahsup edilmesinin ardından kalan kira parasının ödenmediği iddiasıyla ev sahibi tarafından icra takibi başlatıldı.

Haberin Devamı
İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI, KİRACI İTİRAZ ETTİ

Haberin Devamı

Kiracıya ödeme emri 12 Şubat 2023 tarihinde tebliğ edildi. İcra takibinin haksız olduğu gerekçesiyle karara itiraz edildi. Aynı zamanda yetki itirazında da bulunuldu. Sözleşmeye göre kiracının bulunduğu bölge Çağlayan Adliyesi'ne bağlı olmasına rağmen, ev sahibi icra takibini Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde açmıştı.

Haberin Devamı

EV SAHİBİ TAHLİYE DAVASI AÇTI

Haberin Devamı

Bu itiraz üzerine ev sahibi, İcra Hukuk Mahkemesi'nde itirazın kaldırılması ve tahliye davası açtı. Mahkemedeki savunmada, sözleşmede yetkili mahkemenin açıkça belirtildiği, ayrıca kiracının herhangi bir kira borcu bulunmadığı ifade edildi. Ev sahibi ise kira sözleşmesinin altıncı maddesinde yer alan ‘kiracı kira bedelini yıllık peşin olarak ödemeyi taahhüt eder’ maddesine dayanarak, uzayan yıllarda da kiranın yıllık peşin ödenmesi gerektiğini savundu.

Haberin Devamı

MAHKEMEDEN ‘İLK YIL’ KARARI

Ancak mahkeme, bu sözleşme maddesinin yalnızca ilk 1 yıl için geçerli olduğuna hükmetti. Yenilenen dönemlerde kiranın yıllık ödeneceğine dair sözleşmede ayrıca bir madde bulunmadığı, bu nedenle kira sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince uzayan dönemlerde kiraların aylık olarak ödeneceğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

BİLİRKİŞİ BORÇ İNCELEMESİ YAPTI

Dosyanın gönderildiği bilirkişi de kiracının borcu olmadığını tespit etti. Mahkeme, 1 Kasım 2024’te yapılan itirazları haklı bularak davanın reddine karar verdi. Ayrıca, davacı ev sahibinin yüzde 20 icra inkar tazminatı ödemesine ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine hükmetti."

Haberin Devamı

SÖZLEŞME YENİLEMELERİNDE ÖDEME PLANINA DİKKAT!

Avukat Eren, kira sözleşmelerinde yer alan özel şartların uzayan yıllardaki geçerliliğine dikkat çekerek, sözleşme yenilenirken ödeme planına dair açık bir ibare bulunmamasının bu tür uyuşmazlıklarda belirleyici olduğunu ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı! İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Olacak O Kadarın yıldız ismiydi Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Olacak O Kadar'ın yıldız ismiydi! Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Galatasarayın Bernardo Silvaya teklifi ortaya çıktı İşte gözden çıkarılan maaş
Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya teklifi ortaya çıktı! İşte gözden çıkarılan maaş
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİsrail’in Atina’ya maliyeti...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSorun yaşanmadan çözüm üretmiyoruz!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHer şey arapsaçı
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇocukların iyilik hâli
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBankacılıkta oyun değişiyor
