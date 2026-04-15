Yer: Kadıköy! 'Torunum evlendi, dairemden çık' krizi! Ev sahibinden kiracıyı yakan yöntem
Yer: Kadıköy! ‘Torunum evlendi, dairemden çık’ krizi! Ev sahibinden kiracıyı yakan yöntem

15.04.2026 - 07:40 | Son Güncellenme:

#Mahkeme Kararı#Taşınmaz Mülkiyeti#Kadıköy'de Kira Sorunu

Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan tahliye uyuşmazlıkları gündemden düşmüyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde taşınmazını kiraya veren mal sahibi aradan geçen süre sonrasında torununun evlendiğini gerekçe göstererek kiracısını çıkarmak istedi. Kiracı tahliyeyi reddedince uyuşmazlık yargıya taşındı. Ev sahibinin mahkemeye sunduğu özel gerekçe ise davanın seyrini tamamen değiştirdi. İşte detaylar... 

Son yıllarda artan kira uyuşmazlıklarında mahkemelerden ardı ardına emsal kararlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de yaşanan son olay, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara bambaşka bir boyut kazandırdı.

Yıllardır aynı evde oturan kiracı, ev sahibinin mahkemeye sunduğu beklenmedik gerekçe karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yargıtay kararlarına da atıfta bulunulan bu ilginç davanın sonucu, benzer durumdaki birçok kişi için rehber niteliği taşıyor. İşte davanın seyrini değiştiren ve mahkemenin emsal niteliğindeki kararına neden olan o çarpıcı olayın tüm detayları... 

Avukat Gizem Gonce, Kadıköy'deki taşınmaz için görülen tahliye davasının hukuki boyutlarını ve dava sürecini milliyet.com.tr’ye paylaştı. Gonce, kira sözleşmesinin geçmişine değinerek süreci şu sözlerle anlattı: 

"Süreç 7 Temmuz 2020 tarihinde taşınmazın aylık 2 bin TL bedelle, üç yıllığına kiraya verilmesiyle başladı. Sözleşmede kira artış oranı yüzde 8 olarak belirlenmişti. Kiracı, 9 Eylül 2022 tarihine kadar aylık 2 bin 335 TL kira ödemeye devam etti." 

Altında ilk hedef! Piyasaların kaderini belirleyecek görüşme öncesi yatırımcı tetikte
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında ilk hedef! Piyasaların kaderini belirleyecek görüşme öncesi yatırımcı tetikteHaberi Görüntüle

MAL SAHİBİ ‘TORUNUM EVLENDİ, DAİREMDEN ÇIK’ DEDİ! KİRACI REDDETTİ 

Sürecin kırılma noktasının ev sahibinin torununun evlilik planları olduğunu belirten Avukat Gonce, "Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, ev sahibinin kızı vefat etmiş ve torununun bakımını bizzat kendisi üstlenmişti. Torununun evlilik yapmasıyla birlikte yeni bir ev ihtiyacı doğdu. Evlenip bu eve yerleşmek istemesi üzerine kiracıdan evin tahliye edilmesi istendi, ancak kiracı çıkmayı reddetti. Bunun üzerine de hukuki süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı. 

'ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ' DETAYI 

Davaya konu olan taşınmazın mülkiyet durumundaki özel bir detaya da dikkat çeken Gonce, "Burada davanın seyrini etkileyen çok önemli bir detay var. Ev sahibinin yaşının ilerlemiş olması sebebiyle, taşınmazın toruna devri 'ölünceye kadar bakma sözleşmesi' kapsamında gerçekleştirilmiş ve tapuya da bu şekilde tescil edilmişti" dedi. 

Korkunç gerçek yeni ortaya çıktı: Önce gömüp sonra taşımışlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKorkunç gerçek yeni ortaya çıktı: Önce gömüp sonra taşımışlarHaberi Görüntüle

‘MAHKEME SALONUNDA İKİ TANIK DİNLENDİ’ 

Kiracının bu süreçte evi tahliye etmeyeceğini ve sözleşmenin devam ettiğini belirten Avukat Gizem Gonce, “Davada iki tanık dinlendi ve tanıklardan bir tanesi ev sahibinin komşusuydu. Uzun süredir bizzat torununun evliliğine tanık olduklarını, başka bir taşınmazlarının da olmadığını beyan etti” dedi. 

"BEKAR DAHİ OLSA AİLESİYLE YAŞAMAYA ZORLANAMAZ" 

Mahkemenin verdiği kararın dayanaklarını da açıklayan Avukat Gizem Gonce, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Açılan ihtiyaç sebebiyle tahliye davasında, mahkeme tarafları dinledi ve sunulan gerekçeleri haklı bularak evin tahliyesine karar verdi. Burada Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin emsal kararları da büyük önem taşıyor. Bu içtihatlara göre; bir kişinin bekar dahi olsa ailesiyle birlikte yaşamaya zorlanamayacağı ve tek başına yaşamak istemesinin hayatın olağan akışına uygun, en doğal hakkı olduğu açıkça kabul edilmektedir." 

Avukat Gizem Gonce dava sonucunda ayrıca kiracının 18.000 TL vekalet ücreti ödemesine, Hazine’ye de harç ödenmesine, toplam 817 TL’de yargılama gideri ödemesine karar verildiğini belirtti. 

Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı