Milliyet.com.tr/ Tekirdağ'da yaşanan bir kira uyuşmazlığı hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir hukuki gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bir yıllık kira sözleşmesi devam ederken mülk sahibinin aniden vefat etmesi, taraflar arasında beklenmedik bir kriz yarattı. Sürecin devamında kiracının attığı adım ise işleri tamamen değiştirdi ve uyuşmazlık arabuluculuk masasına taşındı.

Sürecin hukuki boyutlarını ve arabuluculuk masasında alınan kararı değerlendiren Avukat Gizem Gonce, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Tekirdağ Süleymanpaşa'da 1 Haziran 2024 tarihinde aylık 12.000 TL bedelle bir yıllık bir kira sözleşmesi yapıldı. Ancak sözleşmenin üzerinden henüz altı ay bile geçmeden, 5 Kasım 2024 tarihinde ev sahibinin vefat etmesi üzerine mirasçılar, evin intikalini kendi üzerlerine gerçekleştirdi. İntikal işleminin ardından 10 Şubat 2025 tarihinde yeni malik olan mirasçılar, kiracıya bir ihtarname gönderdi. İhtarnamede, 'Ev sahibi vefat etmiş olup kira sözleşmesi sona ermiştir. Tekrar kira sözleşmesi yapmanız ve kiraları da belirtilen IBAN numarasına yatırmanız gerekmektedir' ifadelerine yer verildi. Esasen bir yıl dolmadan vefat gerçekleştiği için, kira sözleşmesinin bitiş süresine kadar kiracının korunması esastır. Sözleşmenin yenilenmemesi isteniyorsa, yeni maliklerin kira yılının dolmasının akabinde ihtar göndermesi gerekiyordu."

"KİRACININ İTİRAZI GEÇERSİZ SAYILDI"

Sürecin icra ve arabuluculuk aşamasına geçişini anlatan Gonce, kiracının yasal yükümlülüklerine dikkat çekti: "Kiracı, yeni malikler tarafından ihtarname gönderildikten sonra kiraları yeni IBAN numarasına yatırmamaya ve kira bedellerini geciktirmeye başladı. Bunun üzerine 2 Haziran 2025'te icra takibi başlatıldı. Kiracı ise 'Benim böyle bir borcum bulunmamaktadır' diyerek takibe itiraz etti. İtirazın iptali davası açılmadan önce, 10 Haziran 2025 tarihinde uyuşmazlık arabuluculuğa taşındı."

"YAKLAŞIK 100 BİN TL'LİK FATURA KİRACIYA ÇIKTI"

Arabuluculuk masasında varılan anlaşmanın detaylarını ve sürecin maddi faturasını paylaşan Avukat Gonce, şu bilgileri verdi: "Arabuluculuk sürecinde, ev sahibinin mirasçılarının yeni malik sıfatıyla göndermiş olduğu ihtarnamenin hukuka uygun olduğu değerlendirildi. Her ne kadar ilk ev sahibi vefat etmiş olsa da kiracılar, yaptıkları sözleşmenin kalan süresinde korundukları için kira bedellerini yeni maliklere ödemek zorundadırlar. Yeni sözleşme yapılması hususunda da karşılıklı bildirimlerin yapılması gerekir. Arabuluculuk görüşmelerinde, kiracının icra takibine yaptığı itirazın hukuka uygun olmadığı ve olası bir davada yerinde görülmeyeceği anlaşıldı. Sonuç olarak taraflar kira sözleşmesinin bitirilmesi konusunda anlaştı. Ödenmeyen 6 aylık kira bedelinin, arabuluculuk ve icra takibi masraflarının (harçların), ayrıca vekalet ücretlerinin tamamen kiracı tarafından ödenmesine karar verildi. Böylece kiracı, yaptığı hata nedeniyle toplamda yaklaşık 100 bin TL'lik bir ödeme yapmak zorunda kaldı."

"ARABULUCULUK SÜRECİ MASRAFTAN KURTARIYOR"

Gonce, hukuki ihtilaflarda doğru bilgilendirmenin önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Arabuluculuk, çoğu zaman tüm kira davalarının çözülmesine vesile olabilen oldukça faydalı bir kurumdur. Burada iki önemli husus öne çıkıyor: Birincisi, tarafların gerçek ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hukukun doğru anlatılarak aydınlatılmaları sayesinde sorunlar mahkemeye gitmeden alternatif bir yolla çözülebiliyor. İkincisi ise kiracıların, evin satılması veya miras yoluyla el değiştirmesi durumunda yeni maliklere karşı hangi hak ve sorumluluklara sahip olduklarını bilmeleri... Taraflar haklarını ve sorumluluklarını doğru bildiğinde süreç çok daha hızlı, tarafsız ve masrafsız şekilde çözüme kavuşabiliyor."