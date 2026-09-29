Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaYerel kalkınmada 453 milyar liralık yatırım hedefi
HaberlerUzmanpara

Yerel kalkınmada 453 milyar liralık yatırım hedefi

29.09.2026 - 12:18 | Son Güncellenme:

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Yerel Kalkınma Hamlesi Programı#Kalkınma Ajansları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile 453 milyar lira yatırım hacmine ulaşılması hedeflenirken, 66 binin üzerinde istihdam potansiyeline ulaşılması bekleniyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yerel kalkınmada 453 milyar liralık yatırım hedefi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Kalkınma Ajansları Sürdürülebilirlik Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, iklim değişikliği, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve küresel değer zincirlerinde yaşanan dönüşüm, kalkınma politikalarının ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla bütüncül biçimde ele alınmasını gerekli kılıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kalkınma ajansları da güçlü saha bilgileri, geniş paydaş ağları ve uygulama kapasiteleriyle yeşil dönüşümün yerel ve bölgesel düzeydeki öncü aktörleri oluyor. Ajanslar, bölgelerin ihtiyaç ve potansiyellerini gözeterek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine, işbirliğinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının yerelde yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların görünürlük kazanmasında, kalkınma ajanslarının yürüttüğü çeşitli program ve projeler önemli destek mekanizması oluyor.

Haberin Devamı

Bu programlardan olan üretim altyapısını çevresel sorumlulukla güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmayı yeşil dönüşüm ilkeleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında düşük karbonlu ve kaynak verimli yatırım alanları öne çıkarılıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Ev alıp satacaklar dikkat: Tapu işlemlerinde yeni uygulama!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREv alıp satacaklar dikkat: Tapu işlemlerinde yeni uygulama!Haberi Görüntüle

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLAYAN YATIRIMLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Programla geçen yıl desteklenen yatırımlarda enerji verimliliği yüksek teknolojiler, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevresel etkiyi azaltan üretim süreçlerine öncelik verildi.

Haberin Devamı

Program kapsamında yatırım konuları illerin üretim kapasitesi, sektörel uzmanlaşma alanları, kaynak kullanımı ve yeşil dönüşüm ihtiyaçları dikkate alınarak belirleniyor.

Bu doğrultuda illere göre enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım, çevre dostu üretim teknolojileri, düşük karbonlu sanayi uygulamaları ve iklim değişikliğine uyum gibi alanlar öne çıkıyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin sahip olduğu üretim kapasitesinin ve değer zincirlerinin geliştirilmesinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yatırımların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Program, bölgesel yatırım kapasitesinin güçlendirilmesinin yanında yerel kalkınma stratejilerinin yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu şekilde şekillendirilmesine de katkı sağlıyor.

Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor! Fon piyasaları için yeni düzenleme gelecek mi?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRErdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor! Fon piyasaları için yeni düzenleme gelecek mi?Haberi Görüntüle

2026'DA YATIRIM VE İSTİHDAM POTANSİYELİ ARTTI

Yerel Kalkınma Hamlesi'nin 2025 yılı uygulaması kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan 303 projeyle 185 milyar liralık yatırım hacmi ve 22 bin 479 kişilik istihdam öngörülüyor.

Haberin Devamı

Programın 2026 yılı uygulaması kapsamında da 1156 ön başvuru alındı. Söz konusu başvuruların yaklaşık 453 milyar liralık yatırım hacmi ve 66 binin üzerinde istihdam potansiyeli oluşturması bekleniyor.

Bu kapsamda programın illerin kendi potansiyellerine dayalı yatırım alanlarını geliştirmesine, yerel değer zincirlerinin güçlendirilmesine ve yeşil dönüşüm odaklı üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türkiye’nin yerli telefonu geliyor! Üretileceği il belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye’nin yerli telefonu geliyor! Üretileceği il belli olduHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
Yunanistanda Türkiye yüzleşmesi Gerçek gözümüzün içine bakıyor itirafı: 10 acımasız soru
Yunanistan'da Türkiye yüzleşmesi! 'Gerçek gözümüzün içine bakıyor' itirafı: '10 acımasız soru'
A Milli Takımın İtalya maçı sonrası Bilal Meşeden Montella çıkışı Keşke gitseydin de bugünleri görmeseydik
A Milli Takım'ın İtalya maçı sonrası Bilal Meşe'den Montella çıkışı! 'Keşke gitseydin de bugünleri görmeseydik'
Ev alıp satacaklar dikkat: Tapu işlemlerinde yeni uygulama
Ev alıp satacaklar dikkat: Tapu işlemlerinde yeni uygulama!
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkDAVALAR NE OLUR?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinMesele sadece fon krizi değil
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİki şarkıcının üslup farkı!
Eren Aka
Eren AkaYakala-Bırak-Yaşat!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaOlivia Rodrigo’nun Çağlayan sürprizi
İlgili Haberler
Bakan Gürlek’in avukatından Ahmet Şık hakkında suç duyurusu
Bakan Gürlek’in avukatından Ahmet Şık hakkında suç duyurusu
Kalbiniz bu sinyalleri veriyorsa dikkat Sağlık Bakanlığı önemli belirtileri sıraladı
Kalbiniz bu sinyalleri veriyorsa dikkat! Sağlık Bakanlığı önemli belirtileri sıraladı
Eşi tarafından öldürülen Busenin babası korkunç detayları anlattı: Kızıma tehdit mesajları atmışlar
Eşi tarafından öldürülen Buse'nin babası korkunç detayları anlattı: Kızıma tehdit mesajları atmışlar
İki gün durmadan yağan yağmur felakete dönüştü Bir ilçe sular altında
İki gün durmadan yağan yağmur felakete dönüştü! Bir ilçe sular altında