Bakanlık tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tebliğle, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Buna göre, suni tohumlama şartı aranan desteklerde, bu tohumlamanın buzağının doğum tarihinden 210-295 gün, malakın doğum tarihinden 280-334 gün öncesinde Türkiye'de yapılarak bilgisinin veri tabanına kaydedilmesi gerekecek.

"Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi" kapsamında 4 yaş (1460 gün) üzeri siyah alaca ırkı ile 13 ay (390 gün) üzeri yaştaki siyah alaca melezi sığırların etçi ırk spermayla tohumlanması sonucunda doğan ve temel destekleme şartlarını sağlayan buzağılara ilave destek ödenecek.

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Embriyo transferi veya cinsiyeti belirli sperma uygulaması sonucunda doğan ve temel destekleme şartlarını sağlayan buzağı ve malaklara ilave destek verilecek.

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Cinsiyeti belirli sperma uygulaması ilave desteği, Bakanlık veri tabanında yalnızca cinsiyeti belirli sperması kayıtlı olan boğalara ait sperma kullanılarak yapılan suni tohumlama sonucunda doğan ve cinsiyeti kullanılan spermanın hedef cinsiyetiyle uyumlu buzağı veya malaklar için ödenecek.

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Sığır, manda, koyun ve keçilerde meydana gelen her türlü atık için hayvan sahiplerine atık desteği ödenecek. Atık desteği ödenebilmesi için atık yapan hayvanın tanımlı olması, TÜRKVET'e kayıtlı bulunması ve atığın meydana geldiği tarihte hayvan sahibinin işletmesinde kayıtlı olması şartı aranacak.

Her hayvana atık yaptığı yıl için bir kez atık desteği ödenecek. Atık yapan hayvanın Tarım Sigortaları Havuzu tarafından atık hasarı teminatı altına alınarak bu kapsamda ödeme yapılmasına karar verilmiş olması halinde, bu hayvan için atık desteği ödenmeyecek.

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Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri

Kuzu ve oğlaklar, destekleme takvim yılı içerisinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET'e kayıtlı ve en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmak şartıyla desteklemeden yararlanacak.

Destekleme dönemlerinde temel desteğe esas kuzu sayısı, 31 Aralık itibarıyla TÜRKVET kayıtlarında yer alan kişiye ait toplam anaç koyun sayısının 1,5 katını geçmeyecek. Desteklemeye esas oğlak sayısı da 31 Aralık itibarıyla TÜRKVET kayıtlarında yer alan kişiye ait toplam anaç keçi sayısının 1,5 katıyla sınırlı olacak.

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Aile işletmesi ile kadın ve genç yetiştiricilerin ilave desteğine esas dişi kuzu sayısı da temel desteğe esas kuzu sayısının yüzde 55'ini geçemeyecek ve hazırlanacak icmallerde dişi kuzular öncelikli gösterilecek.

Destekleme takvim yılı içinde göçer sevk kontrol noktasında doğan tüm oğlak ve kuzulara ilave destek verilecek.

Tebliğle, hastalıktan ari olarak tespit edilen işletmelerde doğan dişi kuzular ile oğlaklar da ilave destek kapsamına alındı.

Yerli güney sarısı sığırı için toplam desteklenecek hayvan sayısı 3 binden 4 bin 500'e yükseltildi. Kilis keçisi için desteklenecek hayvan sayısı 3 bin 500 olarak belirlenirken, Gökçeada arısı için bu sayı 11 bin oldu.

Anadolu mandası için 20 proje kapsamında 35 bin hayvan, Güney Anadolu kırmızısı (GAK sığır) için 2 projede 7 bin hayvan, yerli kara sığırı için 2 projede 3 bin hayvan desteklenecek. Tebliğ, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.