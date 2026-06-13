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Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı! İşte ilk ihracatın yapılacağı ülke...

13.06.2026 - 10:45 | Son Güncellenme:

#Lokomotif#Tanzanya#İhracat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen DE 10000 Manevra Lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya’ya ihraç edileceğini bildirdi.

Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı İşte ilk ihracatın yapılacağı ülke...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi DE 10000’in Tanzanya’ya ihraç edileceğini bildirdi.

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Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı İşte ilk ihracatın yapılacağı ülke...
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Yerli ve milli demiryolu araçları vizyonu sayesinde Türkiye’nin artık kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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“Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika’nın doğusunda yer alan Tanzanya’ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.”

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Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı İşte ilk ihracatın yapılacağı ülke...
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TÜRASAŞ’IN ÜRETİMDEKİ BAŞARISI KITALARI AŞTI

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Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden olan TÜRASAŞ’ın üretimdeki başarısının kıtalara aşarak Afrika’ya ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifimiz DE 10000 Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek. Bu ihracat, yerli ve milli demiryolu sanayimizin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir.” diye konuştu.

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Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı İşte ilk ihracatın yapılacağı ülke...

TÜBİTAK İLE MİLLİ İŞ BİRLİĞİ

Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ-TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 hp üzeri ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor’un Tanzanya’ya ihraç edilecek lokomotifte kullanıldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edilecek. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor.”

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