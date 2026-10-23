Yerli turistler 115,4 milyar lira harcadı

Yerli turistler, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 159,5 milyon geceleme gerçekleştirdi. Turistlerin yurt içinde yaptığı bu seyahatler amaçlarına göre incelendiğinde, yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı.

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Yerli turistler, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla yılın ilk yarısında 115 milyar 429 milyon 350 bin lira harcadı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu gerekçeyle yapılan harcama 85 milyar 226 milyon 5 bin lira olmuştu.

Yakınları ziyaretten sonra en çok harcamanın yapıldığı kategori, 107 milyar 752 milyon 281 bin lira ile "gezi, eğlence, tatil" olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kategoride 2025'in ilk 6 ayında 83 milyar 65 milyon 536 bin lira harcanmıştı.

Böylece bu yılın ocak-haziran dönemindeki 257,3 milyar liralık toplam seyahat harcamasının, yaklaşık 223,2 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için yapılmış oldu.

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Yakınları ziyaret için 114,6 milyon geceleme

Söz konusu dönemde "yakınları ziyaret" için 19 milyon 541 bin seyahate çıkıldı ve bu gezilerde 114 milyon 623 bin geceleme yapıldı.

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Yerli turistler, "gezi, eğlence, tatil" için de aynı dönemde 8 milyon 685 bin seyahat yaparken 30 milyon 366 bin geceleme gerçekleştirdi.