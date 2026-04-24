Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Yerli turistler hediyelik eşyaya 100 milyar liradan fazla harcadı

24.04.2026 - 11:20 | Son Güncellenme:

Yerli turistlerin, yurt içindeki giyecek ve hediyelik eşya harcamaları, son 5 yılda toplamda 100 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu seyahatlerde yeme ve içme, ulaştırma, konaklama, giyecek ve hediyelik eşya ile sağlık gibi türlerde, toplamda 555,1 milyar lira harcama yapıldı. Son 5 yılda, ülke içinde artan seyahatlerle birlikte, giyecek ve hediyelik eşya harcamalarındaki artış dikkati çekti.

Giyecek ve hediyelik eşya harcamaları 5 yılda 9 katına çıktı

Ülkenin gözde destinasyonlarına akın eden milyonlarca turistin, söz konusu sektörlerdeki harcamaları 2021'de 4 milyar 556 milyon 810 bin lira iken, sonraki yılda yaklaşık iki katına çıkarak 8 milyar 355 milyon 656 bin lirayı buldu.

Haberin Devamı

Giyecek ve hediyelik eşya harcamaları 2023'te 17 milyar 543 milyon 691 bin lira, 2024'te 32 milyar 286 milyon 800 bin lira ve geçen yıl ise 40 milyar 986 milyon 59 bin liraya ulaştı. Böylece, yerli turistlerin giyecek ve hediyelik eşya harcamaları, 2021'den 2025'e kadar yaklaşık 9 katına çıktı. Öte yandan, söz konusu sektörlerdeki harcamaların toplamı da son 5 yılda, 103 milyar 729 milyon 16 bin liraya ulaştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ulaştırmaya 340,5 milyar lira harcandı

Haberin Devamı

Yerli turistlerin, gezi-eğlence-tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, toplantı, konferans, ticari ilişkiler ve fuar kapsamındaki ziyaretlerinde ulaştırma harcamaları da aynı dönemde artış gösterdi.

Ulaştırma harcamaları, 2021'de 15 milyar 300 milyon 151 bin lira iken, geçen yıl 127 milyar 943 milyon 401 bin liraya çıktı. Böylece, 5 yılda söz konusu sektöre yönelik harcamaların toplamı da 340 milyar 533 milyon 415 lira oldu. 

 

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafızlık icazet törenine katıldı
MHP Bingöl il teşkilatı feshedildi
AVM'de dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivende koptu
Akılalmaz sapıklık! Tuvaletten delik açtı, komşusunun banyosunu izledi