'Yeşil altın' için sabahın köründe mesai! Daha daldayken para kazandırıyor: Kilosu 90 liraya kadar çıktı
'Yeşil altın' için sabahın köründe mesai! Daha daldayken para kazandırıyor: Kilosu 90 liraya kadar çıktı

24.05.2026 - 09:16 | Son Güncellenme:

#Manisa#Yeşil Altın#Salamuralık Yaprak

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlardan toplanan taze yapraklar, üzüm sezonu başlamadan üreticinin yüzünü güldürmeye başladı. 'Yeşil altın' olarak adlandırılan salamuralık bağ yaprakları için sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren kadınlar ve gençler, topladıkları ürünleri aynı gün peşin parayla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kilosu 90 liraya kadar çıkan yapraklar, bölgede üzümden önce gelir kapısı haline gelirken, üreticilerin 'sezon sonuna kadar devam edeceğiz' sözleri dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde 'yeşil altın' olarak bilinen taze bağ yaprağı, üreticilere üzümden önce gelir kapısı olmaya devam ediyor. Özellikle bağcı ailelerin önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen salamuralık yapraklar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

MANİSA’DA BAĞ YAPRAĞI ÜRETİCİNİN YENİ UMUDU OLDU

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren kadınlar ve gençler, özenle topladıkları taze yaprakları alım merkezlerine getirerek peşin parayla satışını gerçekleştiriyor. Yaprak toplamanın aile bütçesine önemli katkı sunduğunu belirten Sarıgöllü kadınlar, "Üzümden önce bağlarımızdan topladığımız taze yapraklar ailemize ciddi gelir sağlıyor. Yaprak sezonu bitene kadar toplamaya devam edeceğiz." dedi.

FİYATLAR KALİTEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Günde ortalama 40 kilogram civarında yaprak toplandığını ifade eden taze yaprak alım satımı yapan Ferdi Karakuş ise, "Aldığımız taze bağ yapraklarını aynı gün Ege Bölgesi'nin çeşitli illerine kamyonlarla günlük olarak gönderiyoruz. Alımlarımız peşin oluyor. Sezon eylül ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Sarıgöl'de taze bağ yaprağı fiyatlarının kalite ve sap durumuna göre değiştiği öğrenildi. Buna göre tam saplı yaprak 70 liradan, yarım saplı yaprak 80 liradan, sapsız yaprak ise 90 liradan alıcı buluyor.

