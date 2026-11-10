Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Genelgede, iklim değişikliği, sanayileşme, nüfus artışı ve savaşlar gibi küresel gelişmeler nedeniyle önemli ölçüde azalan doğal kaynakların etkili ve verimli şekilde yeniden kullanılabilir hale gelmesi için küresel ölçekte işbirliklerinin kurulmasının gerekli hal aldığı ifade edildi.

Bu çerçevede başta Birleşmiş Milletler ve AB olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde yeşil dönüşüme ilişkin çalışmaların hız kazandığına işaret edilen genelgede, bu çalışmalar sayesinde karbon fiyatlandırması, döngüsel ekonomi, yeşil teknolojiler ve sanayinin karbonsuzlaştırılması gibi farklı alanlarda yeni politikaların belirlendiği ve mevzuat düzenlemelerinin yürürlüğe konulduğu belirtildi.

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Genelgede, bu gelişmelerle beraber yeşil dönüşümün yalnızca çevre ve iklim politikalarının değil, sanayi, ticaret, yatırım ve rekabetçilik politikalarının da temel belirleyici unsurlarından biri haline geldiği belirtilerek, "Bu süreçte ülkemiz de bütüncül yaklaşımla belirlemiş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü hızlandırmak adına iklim mevzuatının ve karbon fiyatlandırma altyapısının geliştirilmesi, sanayi sektöründe yeşil dönüşümün desteklenmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, döngüsel ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması başta olmak üzere önemli adımlar atmıştır." ifadesi kullanıldı.

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EYLEM PLANININ UYGULANMASINA İLİŞKİN GELİŞMELER ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN İZLENECEK

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Türkiye ekonomisinin yeşil tedarik zincirlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında devam eden ekonomik bütünleşme sürecinin ileriye taşınması ve yeşil dönüşümün sunduğu fırsatlardan azami ölçüde yararlanılması amacıyla 2021'de yürürlüğe konulan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nın, küresel ve bölgesel gelişmeler ile Türkiye'nin yeşil dönüşüm alanındaki politika ve öncelikleri doğrultusunda güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

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"Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör paydaşlarının katkılarıyla yeşil ve dijital dönüşümün birlikte ele alındığı ikiz dönüşüm yaklaşımı esas alınarak hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2026-2030) Bakanlığın resmi internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır. Eylem planında yer alan eylemlere ilişkin gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu, Ticaret Bakanının veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe başkan yardımcısı, Yatırım ve Finans Ofisi başkan yardımcısı ile Yükseköğretim Kurulu başkan vekilinin katılımıyla faaliyetlerini sürdürecektir. Eylem planı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sorumlu ve ilgili oldukları eylemlere ilişkin yıllık gelişme raporlarını Ticaret Bakanlığına gönderecekler, eylem planının uygulanmasına ilişkin gelişmeler Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. Eylem planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, planın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."