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Yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı

25.08.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, ocak-temmuz döneminde, 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi.

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Yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı

Bakanlık, temmuz ayı ve yılın ilk 7 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul geçen ay 5 milyar 846 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. İstanbul'u, 3 milyar 389 milyon dolarla ve yüzde 1 azalışla Kocaeli izlerken 2 milyar 74 milyon dolar ve yüzde 6,9 yükselişle İzmir takip etti.

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Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 968 milyon 320 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 517 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 497 milyon 991 bin dolarla kazanlar makineler izledi.

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Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 168 milyon 100 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı, 335 milyon 858 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 334 milyon 815 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

İzmir'in ihracatında, mineral yakıtlar ve yağlar 351 milyon 305 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından, 233 milyon 799 bin dolarla motorlu kara taşıtları, 212 milyon 539 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

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İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

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İstanbul'un ihracatında, 406 milyon 654 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 352 milyon 578 bin dolarla Almanya ve 343 milyon 963 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

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Kocaeli, en fazla ihracatı 339 milyon 62 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 334 milyon 84 bin dolarla İngiltere ve 169 milyon 647 bin dolarla ABD geldi. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 191 milyon 881 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 128 milyon 526 bin dolarla ABD, 119 milyon 682 bin dolarla Nijer takip etti.

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İHRACATINI TUTAR BAZINDA EN ÇOK ARTIRAN İLLER

Temmuzda yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında, Mersin 194 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 135 milyon dolarla İzmir, 129 milyon dolarla Antalya izledi. Böylece, ocak-temmuz döneminde 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 54 il de ihracatını artırdı.

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