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Yılın ilk 7 ayında hamsi ihracatı 10 milyon doları aştı

17.08.2026 - 13:41 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Hamsi İhracatı#Belçika

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10 milyon 888 bin 755 dolara ulaştı.

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Yılın ilk 7 ayında hamsi ihracatı 10 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Türkiye'den yılın 7 ayında 3 bin 286 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu ihracattan 10 milyon 888 bin 755 dolar kazanç sağlandığını belirten Kuzuoğlu, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığını ifade etti.

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Kuzuoğlu, ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 1876 ton karşılığı 8 milyon 563 bin 683 dolarlık hamsi ihraç edildiğini anımsatarak, "Türkiye'den yılın 7 ayında yapılan hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 75, değerde yüzde 27 arttı." dedi.

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Türkiye'nin ocak-temmuz dönemi hamsi ihracatında Belçika'nın başı çektiğine dikkati çeken Kuzuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeden bu dönem Belçika'ya 2 milyon 858 bin 60 dolarlık hamsi ihraç edildi. Belçika'yı 2 milyon 788 bin 198 dolarla Fransa, 1 milyon 648 bin 783 dolarla Ukrayna takip etti​​​​​​​. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar'a da bu dönem dış satım yapıldı."

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Kuzuoğlu, Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarında ilginin sürdüğünü vurgulayarak, yılın kalan döneminde ihracatın artmasını beklediklerini kaydetti.

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