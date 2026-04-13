Yılın ilk çeyreğinde 215 bin 323 otomotiv ihraç edildi
Yılın ilk çeyreğinde 215 bin 323 otomotiv ihraç edildi

13.04.2026 - 10:57 | Son Güncellenme:

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın ocak-mart döneminde 215 bin 323 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde 215 bin 323 otomotiv ihraç edildi

OSD, bu yılın ocak-mart dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 düşüşle 321 bin 856 olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yüzde 18 gerileyerek 181 bin 364 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 327 bin 16'yı buldu.

Ocak-mart döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 20 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 13 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 60 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 215 BİN 323 OTOMOTİV İHRAÇ EDİLDİ

Otomotiv ihracatı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 gerileyerek 215 bin 323 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 12 artışla 2 bin 835 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 9,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, bu dönemde ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 arttı.

OTOMOBİLDE YERLİ PAYI YÜZDE 36 OLDU

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 düşüşle adet bazında 210 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyürken ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi. Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma