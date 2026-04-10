Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Yılın ilk çeyreğinde 628 bin 255 gayrimenkul satıldı
HaberlerUzmanpara

Yılın ilk çeyreğinde 628 bin 255 gayrimenkul satıldı

10.04.2026 - 13:22 | Son Güncellenme:

#Gayrimenkul Satışları#Konut Arsa Tarla#Tapu İşlemleri

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255'e geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde 628 bin 255 gayrimenkul satıldı

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılına hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu yıla düşüşle başlayan ülke genelindeki gayrimenkul satışları ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529 olarak gerçekleşti. En yüksek satış adedi şubatta görüldü.

Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255'e geriledi. Aynı dönemdeki satış adetleri geçen yıl 694 bin 628, 2024'te 641 bin 304, 2023'te 683 bin 399, 2022'de 670 bin 320, 2021'de ise 593 bin 272 olarak gerçekleşti. Böylece son 5 yılın en düşük rakamı görülmüş oldu.

Haberin Devamı

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 168,1 milyar lirayı aştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 4 milyon 812 bin 931 işlem gerçekleştirildi. Bunun 628 binden fazlasını satış, 326 bine yakınını ipotek, yaklaşık 99 binini intikal, 41,7 binini düzeltme, 21,7 binini kamulaştırma, 14 binini ayırma, 9,4 binini bağış, 7,8 binini birleştirme, 5,7 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 3,6 milyonu aştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,6 artarak 51 milyar 800 milyon 584 bin liraya yükseldi. Bunun 49 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürprizi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMeteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürpriziHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail basınında Mavi Vatan yankılandı Benzeri görülmemiş güç, Ankaradan net mesaj
İsrail basınında 'Mavi Vatan' yankılandı! 'Benzeri görülmemiş güç, Ankara'dan net mesaj'
Süper Lig devlerine Lukaku müjdesi Napoliden ayrılık kararı
Süper Lig devlerine Lukaku müjdesi! Napoli'den ayrılık kararı
Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe uyarılar İstanbulda dolu sürprizi
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürprizi
Tatlıses ailesinde kaos İmparator hasta yatağından seslendi: Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim
Tatlıses ailesinde kaos! İmparator hasta yatağından seslendi: Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSerena Otel’in pembe avizeleri…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSorun yaratan değil, çözüm üreten eğitim
Zafer Şahin
Zafer ŞahinÖzel bir ara seçim oyunu
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBarış, turizm ve yeni rotalar
Mehmet Tez
Mehmet TezÇekme kasetler ve diğerleri
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDavette buluştular
İlgili Haberler
AK Partili Yazıcı, YSK kararını paylaşarak ‘Ara seçim’ tartışmalarına yanıt verdi
AK Parti'li Yazıcı, YSK kararını paylaşarak ‘Ara seçim’ tartışmalarına yanıt verdi
Vicdansızlığın bu kadarı Şehit mezarlığındaki komando heykelini çaldı
Vicdansızlığın bu kadarı! Şehit mezarlığındaki komando heykelini çaldı
Ticaret Bakanı Bolat: Şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık
Ticaret Bakanı Bolat: Şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık
İsrailin saldırdığı Sumud Filosu Bakan Gürlek: Yargılama süreci başladı
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu! Bakan Gürlek: Yargılama süreci başladı