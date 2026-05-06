Yıllık izniniz sandığınızdan fazla! Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan yıllık izin planlarını netleştirmeye başladı. Tatil hayali kuranların aklındaki en büyük soru ise aynı: Kim kaç gün izin yapabiliyor ve bu süre neye göre belirleniyor?

Yıllık izin süreleri, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanın iş yerindeki kıdemine göre belirleniyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yıllık izin haklarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı.

YAZ GELDİ, İZİN PLANLARI BAŞLADI

Bir iş yerinde 1 yılını dolduran çalışanlar yıllık izin hakkı kazanıyor. Buna göre 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar en az 14 gün, 5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri çalışanlar ise en az 26 gün yıllık izin kullanabiliyor.

Uzman isim Emin Yılmaz, izin sürelerinin sadece kıdeme göre değil, bazı özel durumlara göre de değişebileceğini vurguladı. Özellikle 18 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için yıllık izin süresinin en az 20 gün olduğunu belirten Yılmaz, yer altı işlerinde çalışanların izin sürelerine ise ek günler eklendiğini ifade etti.

Yıllık izinle ilgili en önemli detaylardan biri de bu hakkın vazgeçilemez olması. Kanuna göre çalışanlar yıllık izin haklarından feragat edemiyor ve bu izinlerin mutlaka kullandırılması gerekiyor. Öte yandan izinlerin hangi tarihlerde kullanılacağı, iş yerinin çalışma düzenine göre işveren tarafından planlanabiliyor. Ancak bu planlama yapılırken çalışanın talebinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN YANAR MI?

Kullanılmayan izinler yanıyor mu sorusu da en çok merak edilen konular arasında. Yıllık izinler yanmıyor, aksine birikiyor. Çalışan işten ayrıldığında ise kullanılmayan izin süreleri ücret olarak ödeniyor. Kısacası yaz tatili planı yapmadan önce izin hakkınızı bilmek büyük önem taşıyor. Çünkü doğru planlama ile hem yasal haklarınızı koruyabilir hem de tatilin tadını çıkarabilirsiniz.

BİR YIL DOLMADAN İZİN KULLANILIR MI?

Yıllık izin planı yapan çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de henüz bir yılını doldurmayanların izin kullanıp kullanamayacağı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu durumun yasal çerçevesini net bir şekilde ortaya koydu. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir çalışanın yıllık ücretli izin hakkı kazanabilmesi için aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Yani kanuna göre bir yılını doldurmayan çalışanların yıllık izin hakkı bulunmuyor.

Ancak uygulamada istisnai bir durum söz konusu. Uzman isim Emin Yılmaz, işçi ve işverenin karşılıklı anlaşması halinde “avans izin” uygulamasının devreye girebildiğini belirtti. Buna göre çalışan, henüz hak etmediği izni bir sonraki yıldan düşülmek üzere önceden kullanabiliyor.

Bu noktada dikkat çeken önemli bir ayrıntı var. Avans olarak kullanılan izinler, çalışanın izin bakiyesini eksiye düşürüyor. Eğer çalışan, bu izinleri hak etmeden işten ayrılırsa, kullanılan izin süresi son maaşından mahsup ediliyor. Özetle, bir yılı dolmadan yıllık izin hakkı bulunmasa da, işverenle anlaşılması halinde avans izin kullanılabiliyor. Ancak bu izinlerin ileride maaştan kesilebileceği unutulmamalı.

YILLIK İZİNDE MAAŞ KESİLİR Mİ?

Yıllık izin dönemine girilirken çalışanların aklındaki en kritik sorulardan biri de 'İzin yaparken maaş kesilir mi?' oluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu konuda net konuştu. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yıllık izinler 'ücretli izin' sayılıyor. Yani çalışan izin kullandığı süre boyunca maaşından herhangi bir kesinti yapılmıyor.

Emin Yılmaz, işverenin bu süreçteki yükümlülüklerine de dikkat çekti. Buna göre işveren, çalışanın izin dönemine ait maaşını izne çıkmadan önce peşin olarak ödemek ya da avans şeklinde vermek zorunda. Ayrıca bu süreçte çalışanın SGK primlerinin de eksiksiz yatırılması gerekiyor. Konunun yasal dayanağı ise yıllık ücretli izin yönetmeliğinde açıkça belirtiliyor. Yönetmeliğin “Ücretin Ödenmesi” başlıklı maddesine göre, izin ücretinin hesaplanmasında fazla mesai, prim ve sosyal yardımlar gibi ek ödemeler dikkate alınmıyor. Ancak çalışan, izin süresine denk gelen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini ayrıca almaya devam ediyor.

Öte yandan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışanlar için de haklar korunuyor. Bu çalışanlara, izin dönemine denk gelen çalışma sürelerinin ücretleri yıllık izin ücreti olarak ödeniyor. Kısacası yıllık izne çıkan bir çalışanın maaşı kesilmiyor. Aksine, izin süresi boyunca tüm hakları korunuyor ve ödemeleri güvence altına alınıyor.

ÇALIŞANLARIN EN ÇOK HATA YAPTIĞI YILLIK İZİN KONUSU

Yıllık izin dönemine girilirken birçok çalışan haklarını tam bilmediği için farkında olmadan hata yapabiliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, çalışanların en sık düştüğü yanlışları ve dikkat edilmesi gereken kritik noktaları sıraladı.

İşte yıllık izin konusunda en çok yapılan hatalar:

İlk ve en yaygın hata, deneme süresi dahil bir yıl dolmadan izin talep edilmesi. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların yıllık izin hakkı kazanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor.

Bir diğer önemli hata ise kıdem tazminatı hesabında yıllık izin sürelerinin göz ardı edilmesi. Uzmana göre bu süreler hesaplamaya dahil edilmek zorunda.

BİLİNMEYEN HAK: YOL İZNİ 4 GÜN

Çalışanların çoğu tarafından bilinmeyen bir hak da yol izni. Yıllık izin kullanan çalışanlar, bunu belgelemeleri halinde gidiş-dönüş için işverenden ücretsiz olarak 4 güne kadar ek izin talep edebiliyor.

İzin kullanımında yapılan hatalardan biri de izinlerin bölünmesiyle ilgili. Çalışanların yıllık izinlerinde en az 10 günün tek parça halinde kullanılması gerekiyor. Kalan günler ise işçi ve işverenin anlaşmasıyla bölünerek kullanılabiliyor. Ancak bu 10 günlük kesintisiz iznin tarihini işveren belirleyebiliyor.

Hafta tatili ve izin hesabı da sık karıştırılan bir diğer başlık. Eğer işyerinde pazar günü hafta tatili olarak kullanılıyorsa bu gün yıllık izin süresinden düşülüyor. Cumartesi günü çalışılan iş yerlerinde ise bu gün de izin süresine dahil ediliyor. Ancak cumartesi çalışılmıyorsa, Yargıtay kararlarına göre izin süresinden sayılmayabiliyor.

Öte yandan ulusal bayram ve genel tatil günleri de yıllık izin süresinden düşülüyor. Yani 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ile Ramazan ve Kurban Bayramı gibi günler izin süresine dahil edilmiyor. Uzman isim Emin Yılmaz, çalışanların hak kaybı yaşamaması için izin planı yaparken bu detaylara mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

İŞVEREN ÇALIŞANI ZORLA İZNE ÇIKARABİLİR Mİ? TARİHİ KİM BELİRLER?

Yıllık izin döneminde en çok tartışılan konulardan biri de işverenin çalışanı izne zorlayıp zorlayamayacağı ve izin tarihini kimin belirlediği. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu konuda merak edilenleri netleştirdi. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yıllık izin, çalışanın bedenen ve ruhen dinlenmesi için tanınmış bir hak. Bu nedenle işverenin, çalışanına bu izni kullandırma yükümlülüğü bulunuyor. Uzmanlara göre bu durum bazı hallerde işverenin çalışanı izne çıkarmasını zorunlu hale getirebiliyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, uzun süre dinlenmeden çalışan bir personelin hem kendi sağlığı hem de iş güvenliği açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun tempoda çalışan kişilerde oluşabilecek mental ve fiziksel yorgunluk, iş kazalarına davetiye çıkarabiliyor.

Peki izin tarihini kim belirliyor? Mevzuata göre bu yetki işverene ait. İşveren, yıllık izin tarihlerini belirleyebiliyor ancak bunu en az 1 ay öncesinden çalışana bildirmek zorunda.

Öte yandan uygulamada iş barışının korunması da büyük önem taşıyor. Yaz aylarında izin taleplerinin yoğunlaştığını hatırlatan Yılmaz, işverenlerin planlama yaparken çalışanların taleplerini de dikkate alarak hakkaniyetli bir takvim oluşturması gerektiğini vurguluyor.

Kısacası işveren, çalışanını izne çıkarabilir ve izin tarihini belirleyebilir. Ancak bu süreçte hem yasal bildirim süresine uyulması hem de çalışan memnuniyetinin gözetilmesi gerekiyor.

KULLANILMAYAN İZİNLER AVANTAJ MI RİSK Mİ?

Yıllık izinlerin biriktirilmesi birçok çalışan için 'ek kazanç' olarak görülse de, işin bir de sağlık boyutu var. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kullanılmayan izinlerin hem avantaj hem de risk barındırdığını vurguladı. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların kullanmadığı yıllık izinler yanmıyor, aksine birikiyor. Bu da işten ayrılma durumunda kullanılmayan izinlerin ücrete dönüşmesi anlamına geliyor. Yani parasal açıdan bakıldığında çalışan için bir avantaj söz konusu. Ancak uzmanlara göre meselenin sadece maddi boyutuna odaklanmak büyük bir hata. Yılmaz, yıllık iznin temel amacının çalışanın bedenen ve ruhen dinlenmesi olduğunu hatırlatıyor. Uzun süre izin kullanmayan çalışanlarda yorgunluk, motivasyon kaybı ve iş kazası riskinin artabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle kullanılmayan izinlerin birikmesi kısa vadede maddi bir kazanç gibi görünse de, uzun vadede çalışan sağlığı açısından ciddi riskler barındırabiliyor.

Emin Yılmaz, 'Hiçbir maddi kazanç sağlığınızdan daha önemli değil' diyerek çalışanlara izinlerini zamanında ve planlı şekilde kullanmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Özetle, yıllık izinleri biriktirmek cebinizi koruyabilir ama sağlığınızı riske atabilir. En doğru yol ise hem hakları bilmek hem de izinleri dengeli şekilde kullanmak.

İŞTEN AYRILIRKEN YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yıllık izinlerin en çok merak edilen boyutlarından biri de işten ayrılırken kullanılmayan izinlerin nasıl hesaplandığı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, çalışanların bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli noktaları anlattı. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kullanılmayan yıllık izinler yanmıyor, birikiyor. Örneğin 2 yıl çalışmış ve hiç izin kullanmamış bir çalışanın toplamda 28 gün izin hakkı bulunuyor. Çünkü 1 ila 5 yıl arası çalışanlar için her yıl en az 14 gün izin hakkı tanınıyor.

Peki işten ayrılırken bu izinlerin karşılığı nasıl ödeniyor? Yılmaz, kullanılmayan izin sürelerinin, çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son brüt günlük ücreti üzerinden hesaplandığını belirtiyor. Bu tutardan yasal kesintiler düşülerek ödeme yapılıyor ve bu ödemenin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte ya da son maaşla birlikte verilmesi gerekiyor.

Burada kritik bir nokta daha var. Kullanılan izinlerin ispat yükümlülüğü işverene ait. Yani işverenin, çalışanın izin kullandığını gösteren imzalı izin formlarını sunması gerekiyor. Aksi halde çalışan, kullanmadığı izinlerin ücretini talep edebiliyor.

Eğer işveren bu ödemeyi yapmazsa çalışan için hukuki yol da açık. Öncelikle arabulucuya başvurulması gerekiyor. Taraflar burada anlaşamazsa süreç iş mahkemesine taşınabiliyor.

Özetle, işten ayrılırken kullanılmayan yıllık izinler önemli bir hak ve ciddi bir alacak kalemi oluşturabiliyor. Bu nedenle çalışanların hem izin kayıtlarını hem de haklarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.