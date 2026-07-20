Yolda motoru kopan BYD Tang gündem olmuştu! Şirketten açıklama geldi

Yağışlı havada kaydedilen ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntüler, otomotiv dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Videoda, bir BYD Tang modelinin alt kısmından büyük bir mekanik parçanın koptuğu ancak aracın buna rağmen bir süre daha ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü.

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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte aracın motorunun yolda düştüğü, buna karşın hibrit sistem sayesinde yoluna devam edebildiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Olayın üretim hatasından mı, montaj probleminden mi yoksa dış etkenlerden mi kaynaklandığı ise günler boyunca tartışıldı.

GÖRÜNTÜLER OTOMOTİV DÜNYASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Söz konusu videoda aracın yoğun su birikintisinin bulunduğu bir yolda ilerlediği görülürken, kısa süre sonra aracın alt bölümündeki ağır bir parçanın yola düştüğü fark edildi. Sürücünün ise yaşananlara rağmen aracı belirli bir mesafe boyunca kullanmaya devam ettiği görüldü.

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Bu durum, BYD Tang'ın hibrit sistemiyle ilgili de çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, aracın içten yanmalı motoru veya elektrikli sürüş sistemi sayesinde hareket etmeyi sürdürdüğünü öne sürdü. Ancak olayın teknik detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması soru işaretlerini artırdı.

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ÜRETİM HATASI İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü aracın bağlantı noktalarında üretim ya da montaj hatası bulunabileceğini savundu. Özellikle ağır bir motor parçasının yerinden çıkması, aracın dayanıklılığı ve güvenliği konusunda tartışmalara yol açtı.

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BYD'nin olayın hemen ardından açıklama yapmaması da iddiaların büyümesine neden oldu. Görüntüler farklı ülkelerdeki otomotiv platformlarında paylaşılırken, olayın markanın üretim kalitesiyle ilgili olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.

BYD GÜNLER SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

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Tartışmaların büyümesinin ardından Çinli otomotiv üreticisi BYD, olayla ilgili resmi açıklama yayımladı. Şirket, yaşanan durumun herhangi bir üretim veya montaj hatasından kaynaklanmadığını açıkladı.

BYD'nin verdiği bilgilere göre araç, sel sularıyla kaplı bir yolda ilerlediği sırada suyun altında kalan ve sürücü tarafından fark edilemeyen sert bir cisme çarptı. Aracın alt bölümüne gelen güçlü darbenin, ilgili mekanik aksamın yerinden çıkmasına neden olduğu belirtildi.

ARKA ELEKTRİK MOTORU YUVASINDAN ÇIKTI

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Şirketin açıklamasında, darbenin aracın arka elektrik motorunun bağlantı noktalarında ciddi hasar oluşturduğu ifade edildi. Yaşanan şiddetli çarpmanın ardından elektrik motorunun bulunduğu yuvadan çıktığı ve aracın alt kısmından ayrıldığı kaydedildi.

BYD, olayın ardından müşteri hizmetleri ve teknik ekipler tarafından ayrıntılı bir inceleme yapıldığını da duyurdu. İnceleme kapsamında aracın sürüş verileri, hasar gören bağlantı noktaları ve darbenin oluş şekli değerlendirildi.

TEKNİK VERİLER FİZİKSEL DARBEYİ İŞARET ETTİ

Şirketin açıklamasına göre araçtan elde edilen sürüş kayıtları ve hasarlı bölümlerde yapılan analizler, olayın dışarıdan gelen güçlü bir darbe sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

Bağlantı noktalarındaki deformasyonların da sert bir cisme çarpma ihtimalini desteklediği belirtildi. Böylece motorun kendiliğinden yerinden çıkmadığı, aracın alt kısmına uygulanan yüksek kuvvet nedeniyle bağlantıların zarar gördüğü savunuldu.

ÜRETİM VE MONTAJ HATASI İDDİALARI REDDEDİLDİ

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BYD, yaptığı açıklamada olayın aracın üretim süreciyle bağlantılı olmadığını özellikle vurguladı. Şirket, teknik incelemelerde herhangi bir üretim kusuru veya montaj hatası tespit edilmediğini bildirdi.

Yaşanan sıra dışı durumun tamamen aracın kullanım sırasında aldığı fiziksel darbeden kaynaklandığını belirten BYD, sosyal medyada ortaya atılan kalite problemi iddialarını da reddetti.

ARACIN YOLUNA DEVAM ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise büyük bir mekanik parçanın araçtan ayrılmasına rağmen BYD Tang'ın hareket etmeyi sürdürmesi oldu.

Tang modelinin şarj edilebilir hibrit yapıya sahip olması nedeniyle aracın, sistemde bulunan diğer güç ünitesi sayesinde kısa süreliğine yoluna devam etmiş olabileceği değerlendirildi. Ancak bu durumun güvenli bir sürüş anlamına gelmediği ve benzer bir olayda aracın derhal durdurulması gerektiği belirtildi.

SEL SULARIYLA KAPLI YOLLAR BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Yaşanan olay, yoğun yağış sırasında suyla kaplanan yollarda araç kullanmanın oluşturduğu tehlikeleri de yeniden gündeme getirdi. Su altında kalan çukurlar, taşlar, bariyer parçaları ve diğer sert cisimler sürücüler tarafından fark edilemeyebiliyor.

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Bu tür cisimlere yüksek hızda çarpılması, aracın motor, batarya, süspansiyon ve şasi parçalarında ciddi hasara yol açabiliyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçların alt bölümünde bulunan batarya ve motor bileşenleri, güçlü darbeler karşısında yüksek maliyetli hasarlar görebiliyor.