Yuan, dolar karşısında son yılların en yükseğinde

Çin Merkez Bankası (PBoC), yuan/dolar paritesini belirleyen günlük orta noktayı 6,9929'da sabitlerken, parite Haziran 2023'ten bu yana ilk kez psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesinin altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Grönland'ı ilhakına onay vermemeleri halinde 8 Avrupa ülkesine gümrük tarifelerini yükselteceği tehdidinde bulunması dolar endeksinde düşüşe yol açtı.

Çin yuanı, Kovid-19 salgınının ardından Fed'in faiz artırımlarıyla parasal sıkılaşma başlattığı 2022'nin mart ayından itibaren ABD doları karşısında değer kaybetmişti.