Yükseliş sürecek mi? Altında dikkat çeken tahmin

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönü, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve ABD'den gelen makroekonomik verilerle şekillendi. Ahlatcı Yatırım'ın haftalık altın analizine göre, Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakması ve enflasyon göstergelerinde görülen yavaşlama, ons altına destek verirken, güçlü dolar ve Fed üyelerinin şahin duruşu yükselişlerin sınırlı kalmasına neden oldu.

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FED KARARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEDİ

Raporda, haftanın ilk işlem günlerinde jeopolitik risklerin azalmasının piyasalarda iyimserliği artırdığına dikkat çekildi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasıyla birlikte petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerinde gerileme yaşanırken, bu gelişmeler güvenli liman talebini destekleyerek ons altının haftaya güçlü başlamasını sağladı.

Ancak dolar endeksinin son bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaşması ve Fed toplantısı öncesinde piyasalarda faiz artırımı ihtimalinin fiyatlanması, haftanın ikinci gününde altın üzerinde baskı oluşturdu.

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FAİZLER DEĞİŞMEDİ, PİYASALAR RAHATLADI

Fed, temmuz toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın 9'a karşı 3 oyla alınması dikkat çekerken, üç Fed üyesinin 25 baz puanlık faiz artırımından yana oy kullanması, banka içinde enflasyona ilişkin hassasiyetin sürdüğünü ortaya koydu.

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Ahlatcı Yatırım değerlendirmesinde, piyasaların toplantı öncesinde daha sert bir Fed mesajı beklediği belirtilerek, beklenen ölçüde şahin bir duruşun gelmemesinin altın fiyatlarını desteklediği ifade edildi.

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WARSH'IN MESAJLARI YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulaması ise faiz artırımı ihtimalinin tamamen ortadan kalkmasını engelledi.

Raporda, Warsh'ın gelecek döneme ilişkin net bir yönlendirme yapmamasına rağmen üç üyenin faiz artırımını savunmasının piyasalardaki iyimserliği sınırladığı ve ons altındaki yükselişlerin hız kesmesine neden olduğu belirtildi.

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ENFLASYON VERİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Haftanın önemli gündem maddelerinden biri de ABD'de açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verileri oldu.

Haziran ayında manşet PCE aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık artış yüzde 4,1'den yüzde 3,7'ye düştü. Çekirdek PCE ise aylık yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi.

Ahlatcı Yatırım'a göre, enflasyondaki yavaşlama Fed üzerindeki faiz baskısını bir miktar azaltırken, bu durum altın fiyatlarının toparlanmasına destek veren unsurlar arasında yer aldı.

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ALTIN ETF'LERİNE GÜÇLÜ PARA GİRİŞİ

Raporda yatırımcı davranışlarına ilişkin dikkat çeken veriler de paylaşıldı. Fiziksel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talepte belirgin bir artış yaşandığı belirtildi.

24 Temmuz haftasında küresel altın ETF'lerine toplam 2,6 milyar dolarlık net giriş gerçekleşirken, fonların altın varlıkları 18,1 ton arttı.

Bölgesel dağılım incelendiğinde Kuzey Amerika'da 1,6 milyar dolarlık girişle 11,9 tonluk artış kaydedildi. Avrupa'da 400 milyon dolarlık girişle 1,5 ton, Asya'da ise 600 milyon dolarlık girişle 4,4 tonluk artış gerçekleşti.

Analizde, tüm büyük bölgelerde eş zamanlı para girişlerinin görülmesinin yatırımcı talebindeki toparlanmanın geniş tabana yayıldığını gösterdiği ve bunun kısa vadede altın fiyatlarını destekleyen önemli bir unsur olduğu vurgulandı.

VADELİ PİYASADA POZİSYONLAR GERİLEDİ

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) yayımladığı son COT verilerine de yer verilen raporda, COMEX altın kontratlarındaki ticari olmayan yatırımcıların uzun (long) pozisyonlarının 2 bin 525 kontrat azalarak 224 bin 785 seviyesine gerilediği aktarıldı.

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Kısa (short) pozisyonlar ise 247 kontrat artışla 40 bin 875'e yükseldi. Böylece net uzun pozisyonlar 183 bin 910 kontrata gerilerken, uzun pozisyonların toplam açık pozisyon içindeki payı yüzde 58,6 oldu.

Ahlatcı Yatırım, söz konusu verilerin 21 Temmuz tarihli pozisyonları kapsadığına dikkat çekerek, Fed toplantısı ve son PCE verileri sonrasında oluşan fiyat hareketlerini henüz yansıtmadığını hatırlattı.

4.000 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK EŞİK

Teknik görünümde ise 4.000 dolar seviyesi kısa vadede en kritik destek noktası olarak öne çıkıyor.

Analize göre, ons altının bu seviyenin üzerinde kalması satış baskısını sınırlayabilir. Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ise ilk etapta 4.100 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.195 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Daha güçlü bir yükseliş trendi için ise 4.380 dolar seviyesi kritik direnç olarak gösteriliyor.

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SATIŞ BASKISI ARTARSA HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Raporda olası geri çekilmelerde ilk destek seviyesinin 4.000 dolar olduğu belirtildi.

Bu seviyenin altına inilmesi halinde 3.959 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği ifade edilirken, satış baskısının derinleşmesi durumunda 3.886 dolar seviyesinin güçlü destek olarak öne çıkacağı kaydedildi.

Özellikle 3.886 dolar desteğinin kırılması halinde teknik görünümde zayıflamanın belirginleşebileceği uyarısında bulunuldu.

ORTA VADELİ GÖRÜNÜM HENÜZ GÜÇLENMEDİ

Ahlatcı Yatırım, teknik değerlendirmesinde hareketli ortalamalara da dikkat çekti.

Rapora göre, ons altın fiyatı halen 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu durum orta vadeli yükseliş trendinin henüz teyit edilmediğine işaret ediyor.

Analizde, söz konusu ortalamalar yeniden aşılmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin kalıcı bir yükseliş trendinden ziyade tepki alımı niteliğinde değerlendirilebileceği ifade edildi.