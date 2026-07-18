Yükselişe ne zaman geçecek? Altın piyasasını sarsacak tahmin!

Küresel piyasalarda altın, son günlerde hem enerji fiyatlarındaki yükseliş hem de ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler nedeniyle sert dalgalanmalar yaşadı. Özellikle petrol fiyatlarının hızlı yükselişi ve doların yeniden güç kazanması, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelik iştahını kısa vadede azalttı.

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Hafta boyunca satış baskısıyla karşı karşıya kalan ons altın, psikolojik öneme sahip 4.000 dolar seviyesinin altını test etti. Bu düşüş, Temmuz ayının başından bu yana görülen en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak gün sonunda gelen alımlarla birlikte fiyat yeniden 4.000 doların üzerine çıktı.

Haftanın kapanışında spot altın yaklaşık 4.018 dolar seviyesinde dengelenirken, gram altın ise 6.093 TL civarında işlem gördü.

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FED BEKLENTİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Piyasalarda en büyük belirleyici unsur olmaya devam eden Fed politikası, altın fiyatlarının yönünü doğrudan etkiliyor. Son dönemde açıklanan ekonomik veriler ve yükselen enerji maliyetleri, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini artırdı.

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Bu tablo, Fed'in yıl sonuna doğru yeni bir faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin yüksek seyretmesi ise faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

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Aynı dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksinin güç kazanması da değerli metalde satışları hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.

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PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Altın üzerindeki baskının arkasındaki önemli nedenlerden biri de enerji piyasasında yaşanan sert hareketlilik oldu.

Ortadoğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler nedeniyle arz endişeleri yeniden gündeme gelirken, Brent petrol fiyatı haftalık bazda yaklaşık yüzde 12 yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği düşüncesi, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini kuvvetlendirdi.

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Bu durum dolaylı olarak altın fiyatlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri haline geldi.

TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN SERT DÜZELTME

Altın, yılın ilk aylarında peş peşe rekor seviyelere ulaşmasının ardından güçlü bir düzeltme sürecine girdi. İkinci çeyrekte yaklaşık yüzde 14 değer kaybeden ons altın, 2013 yılından bu yana en sert çeyreklik düşüşlerinden birini yaşadı. Son haftalarda ise fiyatların büyük ölçüde 4.000 dolar seviyesinin çevresinde dalgalandığı görülüyor.

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Uzmanlara göre bu bant, piyasada hem alıcıların hem de satıcıların yakından takip ettiği kritik destek noktası olarak öne çıkıyor.

GOLDMAN SACHS'TAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Kısa vadede yaşanan satış baskısına rağmen Goldman Sachs, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimser duruşunu sürdürüyor.

Yatırım bankasının yayımladığı son analizde, Fed'in sıkı para politikasının geçici baskı oluşturduğu ancak bunun kalıcı olmayacağı ifade edildi. Bankaya göre altın fiyatlarını asıl destekleyen unsur ise merkez bankalarının hız kesmeyen rezerv alımları.

Goldman Sachs, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını artırmasının fiyatlar açısından güçlü bir zemin oluşturduğunu belirtti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre dünya genelindeki merkez bankaları yalnızca mayıs ayında yaklaşık 81 ton altın satın aldı.

Raporda özellikle Çin'in rezervlerini büyütmeye devam etmesinin dikkat çektiği belirtilirken, birçok ülkenin dolar bağımlılığını azaltmak amacıyla altın rezervlerini güçlendirmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

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Uzmanlar, bu eğilimin küresel altın talebini canlı tutacağını ve olası sert düşüşlerin sınırlı kalmasına yardımcı olacağını değerlendiriyor.

2026 SONU İÇİN İDDİALI HEDEF

Goldman Sachs, tüm bu gelişmeler ışığında altına yönelik uzun vadeli beklentisini değiştirmedi. Banka, merkez bankalarının devam eden alımlarının fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirterek 2026 yılının sonunda ons altının 4.900 dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki tahminini korudu.

Analizde, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıların uzun vadeli görünümü gözden kaçırmasına neden olmaması gerektiği vurgulanırken, merkez bankalarının güçlü talebinin altın piyasasının en önemli destek unsurlarından biri olmaya devam edeceği ifade edildi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ KRİTİK VERİLERDE

Önümüzdeki süreçte altının yönünde Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, ABD enflasyon verileri, tahvil faizlerindeki seyir ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak.

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Uzmanlar, 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanabileceğini, ancak faiz beklentilerinin değişmemesi durumunda piyasalarda dalgalı görünümün bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor.