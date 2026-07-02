Yurt dışı telefonlarda yeni dönem başladı!

Türkiye’de cep telefonu fiyatlarının yüksek olması, yurt dışından cihaz getirmeyi son yıllarda daha cazip hale getirdi. Ancak yurt dışından alınan telefonların Türkiye’de sorunsuz şekilde kullanılabilmesi için IMEI kaydı büyük önem taşıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte kayıt sürecinde hem vatandaşları hem de Türkiye’de görev yapan yabancı misyon mensuplarını ilgilendiren yeni kurallar devreye girdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

IMEI kaydında tek adres e-Devlet

Yapılan değişiklikle birlikte yurt dışından getirilen telefonların kayıt işlemlerinde kısa mesajla ilgili ifade yönetmelikten çıkarıldı. Böylece kayıt sürecinde esas adresin e-Devlet olduğu bir kez daha netleşti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yurt dışından getirilen cihazların IMEI kayıt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaya devam edecek. Kullanıcılar, kimlik doğrulama yöntemlerinden biriyle sisteme giriş yaptıktan sonra BTK’nın “IMEI Kaydet” hizmeti üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Haberin Devamı

Bu değişiklik, özellikle “SMS geldikten sonra süre başladı mı?”, “Kayıt için mesaj beklemek gerekiyor mu?” gibi soruların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yeni dönemde kullanıcıların kayıt sürecini e-Devlet üzerinden takip etmesi ve işlemleri resmi kanal dışında yapmaması gerekiyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Diplomatlara özel IMEI düzenlemesi geldi

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer başlık ise Türkiye’de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına yönelik oldu. Yabancı misyon mensuplarının yurt dışından getirdikleri cihazlar için özel IMEI kayıt başvurusu yapabilmesine imkân tanındı.

Haberin Devamı

e-Devlet’te “Yabancı Misyon Mensupları İçin IMEI Kayıt Başvurusu” hizmeti de yer alıyor. Bu hizmetle, yabancı misyon mensupları yolcu beraberinde getirdikleri cihazları için IMEI kayıt başvurusunda bulunabiliyor.

Yeni düzenlemeye göre bu kişilerin telefon kayıt başvuruları, yabancı misyon kimlik kartı geçerli olduğu sürece yapılabilecek. Kimlik kartının süresi dolduğunda ise cihazlara 120 günlük ek kullanım süresi tanınacak.

Haberin Devamı

120 gün sonunda kara liste dönemi

Kimlik kartı süresi biten yabancı misyon mensuplarına ait cihazlar için verilen 120 günlük ek kullanım süresinin sonunda cihazların IMEI numaraları kullanıma kapatılacak. Bu cihazlar kara listeye alınacak.

Kara listeye alınan bir cihazın yeniden kullanılması halinde ise mobil operatörler bu durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirmek zorunda olacak. Böylece kayıt dışı kullanımın daha sıkı şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

Arızalanan yurt dışı telefonlar için yeni yol

Haberin Devamı

Yeni düzenleme yalnızca kayıt sürecini değil, arızalanan yurt dışı cihazları da kapsıyor. Yolcu beraberinde getirilen bir telefonun arızalanması ve bu nedenle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi halinde IMEI değişim işlemi yapılabilecek.

Bu işlem için ilk kayıt başvuru sahibinin ya da değişim amaçlı cihazın ithalatçısının veya imalatçısının BTK’ya başvurması gerekecek. İlk kayıt sahibi, cihaz kayıt işlemini tamamladıktan sonra üç takvim yılı içinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurunun değerlendirilebilmesi için değişim belgesi büyük önem taşıyacak. Belgenin antetli kağıda yazılması ya da firma kaşesi taşıması gerekecek. Ayrıca değişimi yapan firmanın adı, unvanı, adresi veya telefonu belgede yer alacak. Değişimin arıza nedeniyle yapıldığı açıkça belirtilecek ve eski IMEI ile yeni IMEI numaraları belgeye yazılacak. Bu madde, özellikle yurt dışından pahalı telefon alıp arıza durumunda cihaz değişimi yaşayan kullanıcılar için kritik bir güvence oluşturuyor.

Haberin Devamı

Yurt dışı telefonlar Türkiye’de ne kadar kullanılabiliyor?

Yurt dışından alınan telefonlar Türkiye’de kayıt yaptırılmadan sınırsız şekilde kullanılamıyor. Yolcu beraberinde getirilen cihazlar, bir takvim yılı içinde belirli süreyle kullanılabiliyor.

Genel uygulamada bir IMEI için 120 günlük kullanım hakkı bulunuyor. Çift SIM kart yuvası olan ya da bir fiziksel SIM ve bir e-SIM desteği bulunan telefonlarda ise kullanıcılar farklı IMEI hatları üzerinden bu süreyi daha uzun kullanabiliyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar, fiziksel SIM ve e-SIM geçişiyle kullanım süresini uzatabiliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Bu süre kayıt hakkı anlamına gelmiyor. Cihazın Türkiye’de kalıcı şekilde kullanılabilmesi için IMEI kaydının resmi olarak yapılması gerekiyor.

Mayıs ayında alınan telefon neden daha uzun kullanılabiliyor?

Yurt dışından getirilen telefonlarda takvim yılı hesabı kullanıcılar için önemli bir avantaj oluşturabiliyor. Örneğin cihazın 1 Mayıs’ta kullanılmaya başlandığı varsayıldığında, ilk 120 günlük süre yaz aylarının sonunda doluyor. Ardından e-SIM ya da ikinci SIM yuvası üzerinden yeni bir kullanım dönemi başlatılabiliyor.

Haberin Devamı

Takvim yılı değiştiğinde ise yeni yılın kullanım hakkı devreye girebildiği için bazı kullanıcılar cihazlarını kayıt yaptırmadan daha uzun süre kullanabiliyor. Bu nedenle özellikle yıl ortasında alınan çift SIM veya e-SIM destekli telefonlarda toplam kullanım süresi uzayabiliyor.

Yine de bu yöntem kalıcı çözüm değil. Süre dolduğunda cihazın iletişime kapatılması söz konusu oluyor. Cihazı uzun vadeli kullanmak isteyenlerin IMEI kayıt ücretini ödeyerek resmi kayıt yaptırması gerekiyor.

Yurt dışı telefon neden cazip geliyor?

Türkiye’de telefon fiyatları, vergi kalemleri ve kur etkisi nedeniyle birçok ülkeden daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu nedenle yurt dışına çıkan vatandaşlar, özellikle üst segment telefonları daha uygun fiyata almayı tercih edebiliyor.

Bazı ülkelerde Tax Free uygulamasıyla ödenen verginin bir kısmı ülke çıkışında iade alınabiliyor. Bu durum, yurt dışından telefon almayı daha avantajlı hale getirebiliyor. Ancak kayıt ücreti, kullanım süresi ve garanti koşulları hesaba katılmadan yapılan alışverişler kullanıcılar için sonradan pahalıya mal olabiliyor.

Kayıt yaptırmayanlar ne yapıyor?

Kayıt süresi dolan cihazlar iletişime kapatıldığında kullanıcıların önünde birkaç seçenek kalıyor. Bunlardan biri IMEI kayıt ücretini ödeyerek cihazı resmi olarak kullanıma açtırmak. Bir diğeri cihazı yurt dışında ikinci el olarak satmak. Bazı kullanıcılar ise cihazı Türkiye’de yedek parça olarak daha düşük bedelle elden çıkarabiliyor.

Ancak kayıt dışı yöntemlere başvurmak ciddi risk taşıyor. Özellikle Android cihazlarda yasa dışı IMEI değiştirme işlemleri piyasada sıkça gündeme geliyor. Bu işlem, eski ya da hurda cihazlara ait IMEI numaralarının başka cihazlara aktarılmasıyla yapılıyor.

Bu yöntem yasal değil. Cihazın kapanması, tespit edilmesi, kara listeye alınması ve kullanıcıların mağduriyet yaşaması riski bulunuyor. iOS cihazlarda ise IMEI değiştirme işlemi teknik olarak çok daha sınırlı olduğu için bu tarz müdahaleler yapılamıyor.

Uzmanlardan uyarı: Resmi kanal dışına çıkmayın

Yurt dışından telefon getirenlerin en sık yaptığı hata, kayıt sürecini son ana bırakmak oluyor. Kullanıcılar çoğu zaman cihaz kapandıktan sonra çözüm aramaya başlıyor. Oysa IMEI kayıt işlemi, cihaz Türkiye’de kullanılmaya başlandıktan sonra resmi süreler içinde e-Devlet üzerinden yapılmalı.

Yeni düzenlemeyle birlikte kayıt sürecinde e-Devlet vurgusunun güçlenmesi, vatandaşların sahte kayıt sitelerine ve aracı kişilere karşı daha dikkatli olması gerektiğini de gösteriyor. IMEI kaydı için resmi kanal dışında yapılan işlemler hem para kaybına hem de cihazın kullanılamaz hale gelmesine yol açabiliyor.

Yeni dönem ne anlama geliyor?

Yurt dışı telefonlarda yeni yönetmelik değişikliği, kayıt sürecini daha net ve takip edilebilir hale getiriyor. SMS ifadesinin yönetmelikten çıkarılması, IMEI kayıtlarında e-Devlet’in ana başvuru kanalı olarak öne çıkması, diplomatlara özel kayıt uygulaması ve arızalı cihazlarda IMEI değişim imkânı yeni dönemin en dikkat çeken başlıkları oldu.

Telefonunu yurt dışından alan ya da almayı planlayan kullanıcıların artık yalnızca fiyat avantajına değil, kayıt ücreti, kullanım süresi, garanti durumu ve yasal risklere de dikkat etmesi gerekiyor.