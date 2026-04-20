Yurt dışı ÜFE arttı

20.04.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,94, yıllık bazda yüzde 35,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25, imalatta yüzde 35,1 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 29,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45, enerjide yüzde 88,91, sermaye mallarında yüzde 27,93 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97, imalatta yüzde 3,98 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,9, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99, enerjide yüzde 58,87 artış, sermaye mallarında yüzde 0,07 azalış kaydedildi.

TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını bıçakladı! Hediye ve etkileşim yağdı
Hürmüz Boğazı'nda sıcak dakikalar: Uyarı ateşi açıldı
Gülistan Doku soruşturmasında koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ‘Zarfı vali verdi’
Altında yeni tahmin! Yatırımcılar bugüne dikkat
Büyük sızıntı, Beyaz Saray'ın Trump'a ihaneti...
CHP'de mutlak butlan nöbeti nüksetti!..
Avrupa'nın çıkmazları ve Türkiye etkisi
Adam Papa'yı bile korkuttu!
Paris'te aritmi konuşuldu
Kalıpları kıran Huğlu kadınları
Yapay Zekâ Dedektörlerinin Epistemik Açmazı
Zorlu yolda rekor kârâ yelken açtı
İlgili Haberler
Böcek ailesi faciasında kritik duruşma! 6 sanık hakim karşısına çıkıyor
İBB’nin 'yolsuzluk' davası 24’üncü gününde
'MİT görevlisiyiz' diyerek 10 milyonluk vurgun! 6 ilde 'Avcı Operasyonu’
Ankara'da fabrika yangını! 1 işçi hayatını kaybetti