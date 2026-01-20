Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,42 artış gösterdi.

Haberin Devamı

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %32,24 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %44,75 artış, imalatta %32,24 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %29,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında %40,24 artış, dayanıksız tüketim mallarında %40,63 artış, enerjide %13,93 artış, sermaye mallarında %31,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,84 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,86 artış, imalatta %1,84 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,84 artış, enerjide %6,33 azalış, sermaye mallarında %2,17 artış olarak gerçekleşti.