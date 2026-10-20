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Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

20.10.2026 - 10:27 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi#TÜİK

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 33,64 arttı, aylık yüzde 2,82 arttı.

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Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış gösterdi.

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YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 33,45 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,35 artış, imalatta yüzde 33,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,87 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 29,82 artış, enerjide yüzde 130,31 artış, sermaye mallarında yüzde 20,66 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,81 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,15 artış, imalatta yüzde 2,81 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,21 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,55 artış, enerjide yüzde 15,45 artış, sermaye mallarında yüzde 1,32 artış olarak gerçekleşti.

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