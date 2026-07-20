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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

20.07.2026 - 10:55 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#YD-ÜFE#Madencilik

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,46, yıllık bazda yüzde 30,33 artış gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,07 yükseldi.

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 YURT DIŞI ÜFE YILLIK YÜZDE 30,33 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,13, imalatta yüzde 30,08 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 30,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,79, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,96, enerjide yüzde 61,56 ve sermaye mallarında yüzde 20,69 yükseliş gerçekleşti.

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Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,26, imalatta yüzde 0,47 artış olarak kayıtlara geçti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,32, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,02, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,75, sermaye mallarında yüzde 0,84 artış, enerjide yüzde 13,08 azalış görüldü.

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