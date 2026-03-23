Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

YD-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,90 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %35,20 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,66 artış, imalatta %35,20 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %45,18 artış, dayanıksız tüketim mallarında %43,44 artış, enerjide %14,12 artış, sermaye mallarında %34,90 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,36 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,20 artış, imalatta %2,36 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,13 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,81 artış, enerjide %4,17 artış, sermaye mallarında %1,69 artış olarak gerçekleşti.