Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
23.03.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %35,55 arttı, aylık %2,38 arttı.

YD-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,90 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %35,20 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,66 artış, imalatta %35,20 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %45,18 artış, dayanıksız tüketim mallarında %43,44 artış, enerjide %14,12 artış, sermaye mallarında %34,90 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,36 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,20 artış, imalatta %2,36 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,13 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,81 artış, enerjide %4,17 artış, sermaye mallarında %1,69 artış olarak gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Demir Kubbe sırları birkaç yüz dolar
Demir Kubbe sırları birkaç yüz dolar!
Savaşın 24. gününde Orta Doğu ateş çemberi İrandan misilleme yağmuru, İsrailden şok ABD itirafı: Ortadan kaldıracaklar
Savaşın 24. gününde Orta Doğu ateş çemberi! İran'dan misilleme yağmuru, İsrail'den şok ABD itirafı: 'Ortadan kaldıracaklar'
Katar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Katar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Madrid derbisi nefes kesti, Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı
Madrid derbisi nefes kesti, Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKatar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Tunca Bengin
Tunca Benginİran füze oldu, yağıyor!
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerYeni nesil DAEŞ tehdidi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşTrump Çin’e gidecek mi?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİran’ın 4 bin kilometre menzilli füzesi
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşPiyasalar dengeyi arıyor
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesYapay zekâ çağında sağlık
Asu Maro
Asu MaroOmuz omuza söylenen aynı şarkılar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerHanefi Fıkhına Yön Veren Orta Asyalı Dev Hukukçu İmam Serahsî
İlgili Haberler
Evde sabun paketleme tuzağı Sosyal medyadan ulaştılar, parça parça para istediler
Evde sabun paketleme tuzağı! Sosyal medyadan ulaştılar, parça parça para istediler
2 saat telefonda konuştu, 2 milyonluk altınından oldu: ‘Beynimi yediler’
2 saat telefonda konuştu, 2 milyonluk altınından oldu: ‘Beynimi yediler’
78 yaşında Boğaz’ın buz gibi sularına giriyor Yaz kış yüzen adam ilaç kullanmıyor
78 yaşında Boğaz’ın buz gibi sularına giriyor! Yaz kış yüzen adam ilaç kullanmıyor
‘Üç harfliler kovalıyor’ dedi, 112’yi aradı Gerçek bambaşka çıktı
‘Üç harfliler kovalıyor’ dedi, 112’yi aradı! Gerçek bambaşka çıktı