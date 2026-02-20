Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

YD-ÜFE 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,12 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,63 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %34,76 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %57,00 artış, imalatta %34,76 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında %46,09 artış, dayanıksız tüketim mallarında %42,14 artış, enerjide %11,00 artış, sermaye mallarında %35,06 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,94 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %11,32 artış, imalatta %3,94 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında %5,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,87 artış, enerjide %4,75 artış, sermaye mallarında %4,20 artış olarak gerçekleşti.