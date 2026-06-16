'Yurt dışındaki vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki hizmet bağını güçlendireceğiz'

Aile ve Soysal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen törende, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ile YTB Başkanı Abdulhadi Turus yer aldı. İş birliği protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayım Madak ile YTB Başkanı Başkanı Turus tarafından imzalandı. Bakan Göktaş, protokolle mevcut çalışmaları kalıcı bir iş birliğine dönüştürdüklerini belirterek, "Biz sosyal devlet anlayışımızı gönül bağımızın ulaştığı her coğrafyada yaşatan bir ülkeyiz. Her nerede olursa olsun; ailesine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan güçlü bir devlet geleneğine sahibiz. Vatandaşının ihtiyacını, derdini ve beklentisini kendi meselesi olarak gören bu anlayış, sosyal hizmet vizyonumuzun en güçlü dayanağıdır. Attığımız her adımda, vatandaşlarımızla, soydaş ve akraba topluluklarla kurduğumuz gönül bağını daha da güçlendiriyoruz. Biz de bakanlık olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Her şeyden önce, aile kurumunu güçlü kılmayı, kimliğimizi, kültürümüzü, kardeşlik hukukumuzu ve dayanışma ruhumuzu kuşaktan kuşağa taşımanın temel dayanağı olarak görüyoruz. Bu kapsamda, aile bağlarını ve kuşaklar arası bağları güçlendiren çalışmaları önceliyoruz. Aile müşavirliklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza rehberlik ve destek hizmetleri sunuyoruz. Engelli bireylerimizin ve yaşlılarımızın ihtiyaçları, kadınların sosyal hayata katılımı ve çocuklarımızın güvenli geleceği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

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'AİLEYİ GÜÇLENDİREN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, koruyucu aileliği yaygınlaştırmayı, çocukların güvenli bir yuvaya ve güçlü bir aidiyet duygusuna kavuşması için bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimi zaman dil, kimi zaman mevzuat, kimi zaman da kurumsal süreçler karşısında ne tür zorluklarla karşılaştığını yakından biliyorum. Zamanında uzanan bir yardım elinin, doğru bir yönlendirmenin ve samimi bir desteğin nice meseleyi büyümeden çözüme kavuşturduğuna bizzat şahit oldum. Bugün imzalayacağımız bu protokolle, yurt dışındaki vatandaşlarımıza uzanan hizmet elini daha güçlü hale getiriyoruz. Bu iş birliğiyle; bakanlığımızın sosyal hizmet birikimini, YTB’nin güçlü saha tecrübesiyle buluşturuyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuz doğrultusunda yurt dışında da aileyi güçlendiren, sağlıklı nesilleri destekleyen ve kuşaklar arası bağı koruyan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artıracak, gönlüyle ve imkanıyla çocuklarımıza sahip çıkmak isteyen vatandaşlarımızı bu iyilik hareketine dahil edeceğiz. Kadınların hak, imkan ve hizmetlere erişimini güçlendirecek; ihtiyaç duyulan rehberlik ve destek mekanizmalarını daha etkin hale getireceğiz. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın desteklenmesinden bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alanda farkındalık, eğitim ve rehberlik çalışmaları yürüteceğiz. Engelli kimlik kartı ile şehit ve gazi ailelerine yönelik psikososyal destek gibi hizmetlere erişimi daha kolay hale getireceğiz" dedi.

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'ORTAK PROGRAMLAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

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Yurt dışındaki aile ve sosyal hizmet uzmanları arasında bilgi, tecrübe ve iletişim ağını güçlendireceklerini belirten Göktaş, "Böylece farklı ülkelerde görev yapan uzmanlarımızın ortak bir anlayışla hareket etmesini sağlayacağız. Bunun yanı sıra iki kurum arasında ortak çalışma grupları ve ortak programlar hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda, sahadan gelen bilgileri daha hızlı değerlendirecek, ihtiyaçlara daha planlı ve kapsamlı çözümler üreteceğiz. Hayata geçireceğimiz bu iş birliğiyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki hizmet bağını daha da güçlendireceğiz. Devletimizin şefkatini, güçlü bir hizmet ağıyla görünür kılmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışın sahada güçlü bir karşılık bulmasının ise kurumlarımız arasında sağlayacağımız etkin bir koordinasyonla mümkün olacağına inanıyoruz. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun ancak güçlü bir iş birliğiyle devletimizin şefkatini vatandaşlarımıza ulaştırabileceğimizi biliyoruz. Bugün atacağımız imza, bu anlayışın daha kalıcı olması için önemli bir adımdır. Aileyi güçlendirme, çocukları koruma, kadınlara destek olma, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma yönündeki çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağız" diye konuştu. (DHA)