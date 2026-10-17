Yurt dışından büyük ilgi: Drone Kalkanı ilk kez sahaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk savunma sanayisi bünyesinde güncel tehditlere karşı geliştirilen çeşitli çözümler sergilendi, yetenek gösterimleri gerçekleştirildi.

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Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda 19 dost ve müttefik ülkeden katılım sağlanan yarışma kapsamında, mühimmat üreticisi Turaç liderliğinde, mühimmat, tüfek, robotik, mekanik mühendislik, algoritma ve elektro-optik alanlarında çalışan dört Türk şirketi ile bir üniversitenin katkısıyla geliştirilen "Drone Kalkanı" da vitrine çıktı.

12 kalibre anti dron mühimmat atan iki yarı otomatik tüfeği otonom robotik kulede birleştiren "Drone Kalkanı" farklı tip algılayıcılarla tarayıp 600-800 metreden takibe aldığı hedefi, 150 metrede eş zamanlı atışla oluşturduğu metal bulutuyla imha ediyor.

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"Drone Kalkanı", keskin nişancı yarışması kapsamında da entegre edildiği araç üzerinde drona bağlı olarak uçurulan temsili hedefi otonom olarak tespit ederek vurdu. Sistemin geliştirilmesinde görev alan teknik ekip, heyetlere gerçekleştirilen saha gösterimlerinin ardından çözüme ilişkin bilgi verip, soruları yanıtladı.

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"Üzerine sürekli bir şeyler ekliyoruz"

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, AA muhabirine, sekizincisi düzenlenen etkinliğe sürekli kendilerini geliştirerek katıldıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında bir pratik atış parkuru kurduklarını anlatan Altunbaş, burada hem 9 mm hem de 5,56 frangible mühimmatlarını görücüye çıkardıklarını ifade etti. Altunbaş, ayrıca parkurun içerisinde kapı kilitlerinin kırılmasına yönelik geliştirdikleri 12 kalibre bir frangible mühimmata yönelik gösterim yaptıklarını belirtti.

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Kısa süre önce duyurdukları "Drone Kalkanı"nı sahada ilk defa bu yarışmada görücüye çıkardıklarını ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildiren Altunbaş, şöyle konuştu:

"Drone Kalkanı'mız çok rahat şekilde hedeflere angaje olup hepsini indirebiliyor. Geçen sürede sistemi daha da geliştirdik. Öncekine göre çok daha iyi olduğunu, çok daha hızlı şekilde reaksiyon verip, hedeflere engage olup vurabildiğini gözlemleyeceksiniz.

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Bu etkinlikle kendi kabuğumuzdan veya konfor alanımızdan, fabrikamızdan çıktık. Keskin Nişancı Yarışması'nda ürünümüzü sergiliyoruz. Ürünümüzün tamamen bitişine yönelik herkes tarih soruyor. Ne zaman olacak? Ne zaman bitecek? Ürünümüzün hala prototip ama seri üretime çok yakın bir zamanda geçmek istiyoruz. Bunun için koyduğumuz tarih yıl sonu. Kasım ayında testlerimiz olacak. Her testte, gösterimde bir eksiği tespit ediyoruz. Ona göre arkadaşlarımız çalışıyor. Proje ortaklarımızla sürekli olarak üzerine bir şeyler ekliyoruz."

"Gördüğümüz ilgi bizi cesaretlendiriyor"

Altunbaş, "Drone Kalkanı"nı tanıttıktan sonra beklediklerinin çok ötesinde tepkiler aldıklarını ve dünyanın farklı noktalarından heyetlerle görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

En yakın zamanda bu görüşmeleri sözleşmeye ve ihracata dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Altunbaş, yetenek gösterimini izleyen heyetlerin tepkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Heyetlerden 2-3 tanesiyle bizzat ben muhatap oldum. Belçika'dan, Macaristan'dan bir heyet vardı. Onlarla görüştüm. Ürünü görür görmez şaşkınlıkla bakıyorlar. Kimse demiyor ki 'Evet bundan bizde de var, bizim ülkemizde de var ya da falanca yaptı, onu gördüm.' O bundan daha iyi ya da daha kötü diye hiç kimse kıyas yapamıyor. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar.

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Şunu hep söylüyoruz: Bomba takıp fiber optik kabloyla gönderilen dron en yeni tehdit. İşte bu, en yeni tehdidin en yeni çözümü. Tehdit varsa çözüm de var. Yabancıların hiçbir şeyle kıyaslamadan 'Bu nasıl çalışıyor, ülkemizde ne kadar iş yapar' diye bizimle tartışıyor olmaları açıkçası bizi cesaretlendiriyor. Demek ki önümüzdeki pazar boş. Bizim için de yer var diye düşünüyoruz."