Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaYurt dışından geçici getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi
HaberlerUzmanpara

Yurt dışından geçici getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi

14.08.2026 - 13:16 | Son Güncellenme:

#Yurt Dışı Araçlar#Geçici İthal#Emekli Araç Hakkı

Ticaret Bakanlığınca, yurt dışında yaşayan kişilerce geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yurt dışından geçici getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi

Bakanlığın "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tebliğin mevcut hükümlerine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil yurt dışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri halinde, taşıtlarına 730 gün süre veriliyor. Tebliğ değişikliği ile ibraz edilmesi gereken emeklilik belgesinin tanımı yeniden belirlendi.

Hesabına fazla para yatan çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHesabına fazla para yatan çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kararHaberi Görüntüle

Buna göre, yurt dışından emekli olduğunu gösterecek kişilerce, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümesi emeklilik belgesi olarak kabul edilecek.

Haberin Devamı

Tebliğle, hak sahibi dışında aracı kullanacak kişilere ilişkin esaslar da yeniden belirlendi. Buna göre, turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen araçlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye dışında bulunan eşi veya akrabası olan kişilerce kullanılabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması kaydıyla ikamet yeri Türkiye dışında bulunan kişilerce de söz konusu araçların kullanılması mümkün olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantinde yakalandı
Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalandı
Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuk entübe edildi Kuduz testi pozitif çıktı
Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuk entübe edildi! Kuduz testi pozitif çıktı
Meteoroloji ve AKOM uyardı Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm
Fenerbahçede yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni Türkiye benim ikinci evim
Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni! 'Türkiye benim ikinci evim'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir519C Türkiye’ye neden saldırdı?
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitim, trafik, sınavlar ve gelecek güvencesi
Zafer Şahin
Zafer ŞahinOlağan şüpheli televizyonlar
Mehmet Tez
Mehmet Tez50 yaşına basan plakçı
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBeyaz geceler
İlgili Haberler
Son dakika... İstanbulda son anket sonucu Dikkat çeken 3 ilçe
Son dakika... İstanbul'da son anket sonucu! Dikkat çeken 3 ilçe
Bursada olaylı gün İki aile arasında bıçaklı kavga; 6 yaralı
Bursa'da olaylı gün! İki aile arasında bıçaklı kavga; 6 yaralı
Dehşete düşüren görüntü 2,5 metrelik yılan kümese girip fareyi avladı
Dehşete düşüren görüntü! 2,5 metrelik yılan kümese girip fareyi avladı
Meteoroloji ve AKOM uyardı Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil birçok kentte alarm