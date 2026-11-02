Yurt dışından kıyafet getirenler dikkat! 430 euro sınırı var mı? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

HABER MERKEZİ Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren gümrük uygulamalarında önemli bir ayrıntı netleşti. Özellikle yurt dışı seyahatlerinden dönerken beraberinde kıyafet, ayakkabı, aksesuar veya hediyelik eşya getiren vatandaşların merak ettiği 430 euro sınırına ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Bakanlık, kişisel kullanım amacıyla getirilen giyim ve kuşam eşyalarının 430 euroluk sınır kapsamında değerlendirilmediğini bildirdi.

Bu kapsamda yolcunun kendi kullanımı için yanında getirdiği kıyafetlerin, belirli şartları taşıması halinde gümrük vergisinden muaf olduğu belirtildi.

430 EURO SINIRI HER ÜRÜNDE UYGULANMIYOR

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurt dışından gelen yolcuların beraberinde getirdiği eşyalara ilişkin uygulamayı açıkladı.

Kaplan'ın verdiği bilgilere göre kişisel kullanım için getirilen kıyafetler ile hediyelik eşyalar gümrük mevzuatında aynı kategoride değerlendirilmiyor.

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Yolcunun kendi kullanımına yönelik olan giyim ve kuşam ürünlerinde 430 euroluk sınır bulunmuyor.

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Bu nedenle yurt dışından alınan bir mont, ayakkabı, pantolon veya benzeri kişisel kıyafetlerin yalnızca fiyatı 430 euroyu geçtiği için otomatik olarak vergilendirilmesi söz konusu değil.

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Ancak ürünlerin gerçekten kişisel kullanım amacı taşıması gerekiyor.

KİŞİSEL KIYAFETLER GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF

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Bekir Kaplan, 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ile Ek-9 sayılı listenin ilgili bölümüne dikkat çekti.

Buna göre yolcuların kişisel kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyaları gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

Burada en önemli ölçütlerden biri, eşyanın ticari nitelikte olmaması.

Başka bir ifadeyle yolcunun kendi kullanımı için getirdiği makul sayıdaki kıyafetler kişisel eşya kapsamında değerlendirilebiliyor.

Ancak çok sayıda aynı üründen getirilmesi, ürünlerin satış amacı taşıdığı izlenimi oluşturması veya ticari miktarda olması halinde gümrük değerlendirmesi değişebiliyor.

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TİCARET BAKANLIĞI UYARDI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcuları, yanlarında getirdikleri eşyalara uygulanan 430 euro sınırıyla ilgili uyardı.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir. Kişisel kıyafetlerde 430 euro sınırı uygulanmıyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır."

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"SINIR, KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ DIŞINDAKİ EŞYALAR İÇİN GEÇERLİ"

Yolcuların beraberinde getirdikleri hediyelik eşyalara ilişkin sınırın farklı olduğunu belirten Bekir Kaplan, şu ifadeleri kullandı: "430 euroluk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir. Aynı Karar'ın 61'inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 euro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 eurodur. Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir. Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır."