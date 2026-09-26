Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaYurt içi hayvan varlığı artıyor
HaberlerUzmanpara

Yurt içi hayvan varlığı artıyor

26.09.2026 - 14:35 | Son Güncellenme:

#İthalat Kotaları#Et Ve Süt Kurumu#Büyükbaş Hayvan Sayısı

Türkiye'nin Hayvancılık Yol Haritası kapsamında yürütülen programla yurt içi hayvan varlığı artırılırken, besilik sığır ithalatı izinleri de kademeli olarak azaltılıyor ve iç piyasa kontrol altına alınıyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yurt içi hayvan varlığı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 2023'te 16 milyon 583 bin, 2024'te 16 milyon 986 bin, 2025'te 17 milyon 709 bin oldu. Söz konusu artış 2026 yılında da devam etti. Haziran 2026 itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 805 bin başa çıktı. 2023 yılından bu yana toplam büyükbaş hayvan sayısında yüzde 7,4 artış kaydedilirken, sayı 1 milyon 200'in üzerinde yükseliş gösterdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yurt içi hayvan varlığındaki bu gelişmeyle ithalat kotası da kademeli azaldı. 2023'te besilik sığır ithalatı özel sektöre açık yürütülmüş ve bu dönemde yurda 686 bin 348 baş besilik sığır girişi gerçekleşmişti.

2024'te açıklanan Hayvancılık Yol Haritası çerçevesinde ithalatın 2024 yılından itibaren Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla yürütülmesine başlandı. Ayrıca, 200 baş ve üzeri ile 200 baş altı işletmeler için ayrı kontenjanlar belirlenirken küçük üreticiler de gözetildi.

İthalat kotasında kademeli düşüş

Haberin Devamı

İthalat izinleri, yurt içi hayvan varlığındaki gelişmeler de dikkate alınarak kademeli olarak azaltıldı. 2024'te 600 bin baş olan izin, 2025'te 520 bin başa, 2026'da 500 bin başa geriledi.

ESK'nin 2024'te ithalatı üstlenmesiyle yurda giren hayvan sayısı planlananın altında kaldı. Bu sayı, 2024'te 479 bin 803 baş, 2025'te 428 bin 569 baş, bu yıl ise 15 Eylül itibarıyla 252 bin 24 baş oldu. Yıl sonunda bunun yaklaşık 350 bin baş olması öngörülüyor. İthalatın piyasada fazla arz oluşturmadan, ihtiyaç ölçüsünde ve kontrollü biçimde kullandırıldığı görülüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

2027 yılında da iç piyasanın ihtiyacı esas alınarak toplam 480 bin baş izin planlandı. Bu miktar, yurt içi hayvan varlığındaki artışla arz güvenliğini koruyacak düzeyde belirlendi. Yeni dönemde küçük üreticiyi koruyan ve besiciliği sürekli yapan işletmelere öncelik veren yeni dağıtım modeli kullandırılacak. Böylece ithal materyalin doğrudan üretim yapan ve sürdürülebilir besiciliğe katkı sunan işletmelere ulaşması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Bu veriler, besilik sığır ithalatının, yurt içi üretimin yerine geçen kaynak olarak değil, iç piyasadaki arzı dengeleyen tamamlayıcı araç olarak kullanıldığını gösteriyor.

Haberin Devamı

Üreticilerden etçi ırk gebe düveye yoğun talep

Besilik materyal ihtiyacının kalıcı olarak kendi üreticiden karşılanabilmesi için anaç hayvan varlığının güçlendirilmesine önem veriliyor. Bu kapsamda "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" ile başlatılan çalışmalar dikkati çekiyor.

Proje, kırsaldaki üreticilerden yoğun ilgi görürken, üreticilerin etçi ırk gebe düveye olan talebinde artış dikkati çekiyor. Geçen yıl yaklaşık 50 bin baş olan etçi ırk gebe düve tedariki, Eylül 2026 itibarıyla 130 bin başa ulaştı. Yıl sonuna kadar bu sayının yaklaşık 200 bin olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Vanlı Kara Haydarın sakladığı 954 milyon liralık döviz bulundu
Vanlı Kara Haydar'ın sakladığı 954 milyon liralık döviz bulundu
FIFAdan Fenerbahçeye transfer yasağı
FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı!
Kiracılara Yargıtay’dan kötü haber 6 aylık kira ödeyecek
Kiracılara Yargıtay’dan kötü haber! 6 aylık kira ödeyecek
Aylarca tedavi gördü, eve döndü, yeniden telefon başına geçti
Aylarca tedavi gördü, eve döndü, yeniden telefon başına geçti
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginÇekilme değil gerek kalmadı diye okunmalı
Melih Aşık
Melih AşıkTÜRKÇE GÜZELDİR
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKadir İnanır’a var Kemal Sunal’a yok!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluBM reformunun umutsuz geçmişi
İlgili Haberler
Bilal Erdoğan: Doğurganlık oranını yeniden 1,5a, 2ye taşıyabilen ülke olmalıyız
Bilal Erdoğan: Doğurganlık oranını yeniden 1,5'a, 2'ye taşıyabilen ülke olmalıyız
Ankaradaki dehşetin perde arkası Müşteri köfteciyi kaldırım taşıyla öldürdü
Ankara'daki dehşetin perde arkası! Müşteri köfteciyi kaldırım taşıyla öldürdü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız, geri adım atmayacağız
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız, geri adım atmayacağız
Diş tedavisi 5 yaşındaki Hatice Serrayı ölüme götürdü
Diş tedavisi 5 yaşındaki Hatice Serra'yı ölüme götürdü!