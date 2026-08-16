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UzmanparaYurt içi petrol üretimi 6 ayda 23,1 milyon varili buldu! Üretimlerde aslan payı Gabar ve Sakarya Gaz Sahası’nda
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Yurt içi petrol üretimi 6 ayda 23,1 milyon varili buldu! Üretimlerde aslan payı Gabar ve Sakarya Gaz Sahası’nda

16.08.2026 - 11:49 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enerji#Petrol Üretimi

Türkiye’nin yurt içi petrol üretimi, bu yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bir yandan Gabar’da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz’de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek.” dedi.

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Yurt içi petrol üretimi 6 ayda 23,1 milyon varili buldu Üretimlerde aslan payı Gabar ve Sakarya Gaz Sahası’nda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı başta olmak üzere yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

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TOPLAM 23,1 MİLYON VARİL

Bu kapsamda, 2026 yılının ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi, 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri (TPAO) eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise %60 Gabar’da.

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1,6 MİLYAR METREKÜP

Türkiye’nin bu yılın ilk 6 ayındaki doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken, kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin %92’si Sakarya Gaz Sahası’ndan geldi.

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ÜRETİMİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Yerli doğal gaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bir yandan Gabar’da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz’de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek.” dedi.

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KÜRESEL ÖLÇEK

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz konusunda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Bakan Bayraktar, “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzun bir parçasını da yurt dışındaki hamlelerimiz oluşturuyor. Yurt dışında da kurduğumuz ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra Somali’de sondaj yapıyoruz, Libya’da biri denizde diğeri karada olmak üzere 2 sahada ruhsat aldık. Son olarak Irak özelinde bir anlaşma yaparak Kerkük’te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olduk. Enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye var; yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim yapan bir Türkiye var.” diye konuştu.

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