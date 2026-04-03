Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

03.04.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,08 arttı, aylık %2,30 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %29,43 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,28 artış, imalatta %29,43 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %14,32 artış ve su temininde %38,25 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %25,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,45 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,95 artış, enerjide %27,78 artış ve sermaye mallarında %27,18 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,28 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,83 artış, imalatta %3,28 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,51 azalış ve su temininde %2,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,89 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,56 artış, enerjide %4,65 artış ve sermaye mallarında %0,68 artış olarak gerçekleşti.

