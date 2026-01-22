Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 56. Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşma ve görüşmeler yakından takip edilirken, verdiği mesajlar Grönland konusundaki endişeleri azalttı.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler talep ettiğini bildirdi. Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

FED YÖNETİM KURULU ÜYESİ COOK'UN GÖREVDEN ALINMA DAVASI GÖRÜLDÜ

ABD Yüksek Mahkemesinde, Başkan Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine yönelik görülen dava da yatırımcılar tarafından yakından izlendi.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada tarafların savunmaları dinlenirken, Yargıç Brett Kavanaugh, ABD Başkanı'nın yargı denetimi olmaksızın görevden almasının "Fed'in bağımsızlığını zayıflatacağı, hatta paramparça edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu duruşmadan bir karar çıkmazken, gelecek duruşmalarda Cook tarafının haklı bulunabileceğine yönelik iyimserlik arttı.

NEW YORK BORSASI GRÖNLAND TARİFELERİNDEKİ GERİ ADIMLA YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,21 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişeleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3160'a çıkarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Trump'ın Grönland tarifelerindeki geri adım attığını açıklamasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 4,2580 seviyesine geriledi.

Jeopolitik riskler ve yakın gelecekte tarife geriliminin artabileceği endişeleriyle dün tarihi zirvesini 4 bin 888,14 dolara taşıyan ons altın ise Avrupa ülkelerine uygulanacak Grönland tarifelerinde geri adım sonrası kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 4 bin 825 dolardan tamamladı. Ons altın yeni işlem gününde yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 800 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 yükselişle 98,8 seviyesine yükselirken, yeni günde yatay bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8 yükselişin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 64,8 dolarda bulunuyor.

AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Davos'ta Trump'ın Grönland tarifelerinde geri adım attığını açıklaması sonrası Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Söz konusu karar öncesinde Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin resmi olarak Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini süresiz biçimde askıya aldığını belirtmişti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya tarafında ise karışık bir seyir öne çıkarken, tarife gerilimlerinin azalacağına yönelik haber akışı bölgede risk algısını azalttı.

Dün, Japonya'da endekslerdeki geri çekilme yerini alış ağırlıklı bir seyre bırakırken, Japonya Başbakanı Takaiçi Sana'nin, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'ni yarın feshetmesi bekleniyor.

Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yarın açıklanacak kararda BoJ'un politika faizini yüzde 0,75 düzeyinde sabit tutması beklenirken, politika metninde gelecek dönemde atılacak adımlar ve bankanın tahvil işlemlerine yönelik sinyalleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da 2025 Aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 105,7 milyar yen fazla ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 düştü.

TCMB'DEN 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamlarken, yeni işlem gününde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 14.376,00 puandan tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Dolar/TL, dünü 43,2950'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,3060'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, kasım ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.30 Euro Bölgesi, 18 Aralık ECB toplantı tutanakları

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

16.30 ABD, 3. çeyrek çekirdek PCE fiyat endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 Euro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı kişisel gelirler ve harcamalar

18.00 ABD, kasım ayı PCE fiyat endeksi