Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaZeytinde yüksek rekolte beklentisi!
HaberlerUzmanpara

Zeytinde yüksek rekolte beklentisi!

16.06.2026 - 16:55 | Son Güncellenme:

#Zeytin#Ege#Zeytinyağı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek zeytin rekoltelerinden birinin beklendiğini belirterek, bunun sektör ihracatını yeniden 1 milyar dolar seviyeleri ve üzerine çıkarma hedefine ulaşmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Zeytinde yüksek rekolte beklentisi

Uygun, Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) düzenlediği basın toplantısında, zeytin ve zeytinyağının net döviz kazandıran, ekonominin stratejik can damarlarından olduğunu belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade eden Uygun, Türkiye'nin üretimde sofralık zeytinde birinci, zeytinyağında ise ikinci sıraya yükselerek küresel ölçekte devasa bir güce ulaştığını dile getirdi.

Uygun, 1 Kasım 2025-31 Mayıs 2026 döneminde 260 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldığını belirterek, "Geçen yılın aynı dönemine göre küresel fiyatlardaki gerileme ve iç piyasaya yönelik idari tedbirlerin birikimli etkisiyle ihracat gelirlerimizde yaklaşık yüzde 34 düşüş yaşandı. Bu süreçte sofralık zeytin ihracatımız 172,5 milyon dolarla güçlü seyrini korurken, zeytinyağı ihracatımız değer bazında yüzde 62'lik düşüşle 69 milyon dolara geriledi." dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yüksek rekolte beklentisi

Haberin Devamı

Uygun, sahadan ve üretim bölgelerinden aldıkları ilk verilerin 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek rekolte seviyelerinden birinin gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.

Bu ürün bolluğunun doğru politikalarla yönetilmesi gerektiğini belirten Uygun, şunları ifade etti: "Bu devasa rekolteyi katma değere dönüştürebilmemiz için dökme, varilli veya ambalajlı ayrımı yapılmaksızın tüm ihracat kanallarının açık kalması sektörümüzün geleceği için çok önemlidir. İhracatçının önünü görebilmesi ve uluslararası alıcılarla uzun vadeli büyük tonajlı kontratlar imzalayabilmesi için bu güvence hayati önemdedir. Temel hedefimiz, Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesini daha yüksek katma değerli, markalı ve ambalajlı ihracata dönüştürerek sektör ihracatımızı yeniden 1 milyar dolar seviyelerine ve üzerine çıkarmaktır. Önümüzdeki büyük rekolte dönemi, bu hedefe ulaşmamız için bize tarihi bir fırsat sunmaktadır."

Haberin Devamı

Uygun, zeytinyağında dijital takip sistemi oluşturulması ve Avrupa Birliğinin Türkiye'ye uyguladığı 100 tonluk kotanın kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail basınından Türkiyeyi durduracak strateji iddiası Sonucu felaket olur
İsrail basınından 'Türkiye'yi durduracak' strateji iddiası! 'Sonucu felaket olur'
G7 Zirvesinde Macron ve Zelenskiyden Trump dedikodusu Mikrofon açık kaldı
G7 Zirvesi'nde Macron ve Zelenskiy'den Trump dedikodusu! Mikrofon açık kaldı
Galatasarayın Can Uzun planları suya düştü Transferde kötü haber
Galatasaray'ın Can Uzun planları suya düştü! Transferde kötü haber
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkAFRİKA AÇILIMI...
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİbrahim Selim ve ilginç bir itiraf!
Eren Aka
Eren AkaSchengen’de ticari davetiye oyunu!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSPOT’un 15 yıllık başarısı
İlgili Haberler
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada Yeni görüntüler ortaya çıktı
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertası kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti
Yer: Mersin 68 yaşında GBTsi sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi
Yer: Mersin! 68 yaşında GBT'si sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi!
İstanbulda iş insanına kanlı pusu: Dövmen çok güzel abi dedi, dehşet saçtı
İstanbul'da iş insanına kanlı pusu: 'Dövmen çok güzel abi' dedi, dehşet saçtı