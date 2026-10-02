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Ziraat Bankası açıkladı: 10 milyon dolarlık finansman imkanı

02.10.2026 - 12:26 | Son Güncellenme:

#Ziraat Bankası#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu#TKDK

Ziraat Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarım ve gıda sektöründe yapılacak yatırımlara 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sunuyor.

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Ziraat Bankası açıkladı: 10 milyon dolarlık finansman imkanı

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının genel koordinasyonunda yürütülen, TKDK tarafından uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET) kapsamında, tarım ve gıda alanında yatırım yapacak işletmelere uzun vadeli finansman sağlanacak.

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İşbirliği kapsamında TKDK'nin Dünya Bankasından temin ettiği kaynak, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal yatırım projesi yapacak tüzel kişilere yatırım kredisi olarak kullandırılacak.

Projeyle, tarım ve gıda sektöründe yatırım yapmak isteyen işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve tarım-gıda değer zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TARGET Projesi kapsamında proje duyurusunun TKDK tarafından yıl sonuna kadar yapılması, başvuruların değerlendirilmesinin ardından finansman kullandırımlarına 2027'de başlanması hedefleniyor.

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YATIRIMLARA UZUN VADELİ FİNANSMAN

Proje kapsamında, yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman sağlanabilecek. Proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman kullandırılabilecek ve bu imkan azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vadeyle sunulacak.

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Finansman, tarım ve gıda alanındaki tesislerin inşası ile makine ve ekipman yatırımlarında kullanılabilecek. 10 yıllık dönemde 5,3 milyar dolar olarak planlanan finansmanın ilk fazında 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması planlanıyor.

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"ÜRETİCİLERİN PAZARA ERİŞİMİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, imza töreninde yaptığı konuşmada, TARGET Projesi'nin tarım ve gıda sektöründe yatırımların güçlendirilmesi ve kırsal refahın artırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım ve gıda sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi, üretim kapasitemizin artırılması ve üreticilerimizin rekabet gücünün güçlendirilmesi için finansmana erişimin büyük önem taşıdığının farkındayız. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak TARGET Projesi ile üretimden işlemeye, depolamadan lojistiğe kadar tarım-gıda değer zincirinin farklı halkalarındaki yatırımları destekleyerek, üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın gücüne güç katacağız."

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Bağcı, projenin üretim planlamasıyla uyumlu yatırımları teşvik edeceğini ve üreticilerin pazara erişimini güçlendireceğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Organize tarım bölgeleri başta olmak üzere, tarımsal üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülmesini, sözleşmeli üretim modelleriyle üreticilerimizin pazarda aktif rol almasını ve kırsal alanlarda yeni istihdam imkanlarının oluşturulmasını destekleyeceğiz. Bakanlık olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeğini, yatırımcımızın girişimini ve ülkemizin tarımsal üretim gücünü artırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz."

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"ÜLKEMİZİN ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRAN PROJELERİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da TARGET Projesi kapsamında TKDK ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğini, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Tarım ve gıda değer zincirinin güçlendirilmesine, yatırımların uzun vadeli kaynaklarla desteklenmesine ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak bu projeyle ülkenin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine destek olacaklarını ifade eden Çakar, "Ziraat Bankası olarak sahip olduğumuz yaygın hizmet altyapısı ve tarım finansmanındaki uzmanlığımızla, ülkemizin üretim gücünü artıran projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

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"TARIM-GIDA İŞLETMELERİ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE UZUN VADELİ FİNANSMAN İMKANI SUNACAĞIZ"

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı da TARGET Projesi'nin TKDK'nin proje yönetimi ve kırsal kalkınma alanındaki tecrübesini farklı uluslararası finansman kaynaklarıyla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Antalyalı, "Ziraat Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde tarım-gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunacağız. TKDK olarak güçlü proje yönetimi tecrübemizle başvuru ve değerlendirme süreçlerini etkin şekilde yürüterek, kaynağın üretime, yatırıma ve kırsal kalkınmaya dönüşmesine katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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