Ziraat Bankası'ndan gelen 1 milyon TL'lik işlem SMS'i korkuttu! Bankadan açıklama geldi

Gece yarısı binlerce vatandaşın cep telefonuna, hesaplarında 1 milyon TL’lik bir işlem yapıldığına dair SMS atıldı. Dolandırıldıklarını ya da hesaplarının ele geçirildiğini düşünen on binlerce kişi büyük bir korku ve panik içerisinde bankanın müşteri hizmetlerine akın etti. Konuyla ilgili Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi.

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HİÇBİR MÜŞTERİNİN FİNANSAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE DEĞİL!

Banka yetkilileri hiçbir müşterinin finansal güvenliğinin tehlikede olmadığını duyurdu. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya platformlarında Bankamız kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımlar yer almaktadır.

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Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir.

Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir.

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Müşterilerimizin finansal varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Güvenlik sistemlerimiz ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmakta ve olası risklere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."