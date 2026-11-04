1 gramı 800 TL! Duyan toplamaya geliyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl uluslararası düzeyde düzenlenen Safran Festivali tamamlandı.

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Festivalin son gününde Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, hasat edilen safran çiçekleri ayıklandı.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, etkinlik kapsamında katılımcılara safran ayıklamayı uygulamalı gösterdiklerini söyledi.

Etkinliğin Safranbolu'ya gelenler, ilçede yaşayanlar ve öğrenciler için deneyim olduğunu belirten Yılmaz, "Herkes safranı tanıyor. Bu bizim için de gurur verici bir şey." dedi.

Yılmaz, safran hasadının son günlerine yaklaştıklarını dile getirerek, "Bu sene hasat güzeldi. İyi de ürün aldık. Hasat 8-10 gün daha devam eder. Yeni ürünün 1 gram fiyatı 800 lira. Safranbolu safranına rağbet var. Bundan sonraki safran festivallerinde Safranbolu'ya daha çok misafirin geleceğini düşünüyoruz. Safran çiftliğimiz misafirlere açık. İsteyen gelip bizimle çiçek toplayabiliyor. Tarlada safran çiçeklerini fotoğraflayabiliyor, bölgemizde yetişen yöresel ürünleri hem tadıyor hem de satın alabiliyor." diye konuştu.

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Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da yaklaşık 1 aydır safran hasadı yaptıklarını belirterek, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından misafirlerimiz geldi. Hasadın geri kalan 10 gününde de misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikle festival sona erdi.