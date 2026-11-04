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TB2’den yeni vurucu güç! FPV kamikaze dronlar hedefi tam isabetle vurdu

04.11.2026 - 14:09 | Son Güncellenme:

#Bayraktar TB2#Savunma Sanayi#Baykar

Bayraktar TB2, Skydagger FPV kamikaze dronlar ile gerçekleştirdiği test uçuşunda havadan bırakılan iki FPV dron aracılığıyla belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), muharebe sahasının değişen şartlarına yönelik yeni kabiliyetlerle güçlendiriliyor. Gerçekleştirilen son testte Bayraktar TB2, Skydagger tarafından geliştirilen FPV kamikaze dronlar ile belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

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TB2’den yeni vurucu güç FPV kamikaze dronlar hedefi tam isabetle vurdu

16 FPV KAMİKAZE DRON İLE HAVALANDI

Test faaliyeti kapsamında Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 16 adet Skydagger FPV kamikaze dron ile havalanan Bayraktar TB2, test sahasına intikal etti. Test sahasında iki FPV dron Bayraktar TB2'den bırakıldı. Bayraktar TB2 üzerinden kurulan bağlantı sayesinde yerden bağımsız operatörler tarafından kontrol edilen dronlar belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

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İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

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TB2’den yeni vurucu güç FPV kamikaze dronlar hedefi tam isabetle vurdu

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DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı (İHA) şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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