Tam 19 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir işçi, ücretsiz izin süresinin sona ermesinin ardından 10 gün boyunca işe gitmeyince tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine ilişkin kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini feshetmeden önce çalışana mazeretini sormak zorunda olmadığına hükmetti.

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Çalışma hayatında işçi ve işverenler arasında sık sık anlaşmazlığa neden olan devamsızlık konusunda dikkat çeken bir yargı kararı çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, izinsiz şekilde işe gelmeyen çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'da yaşanan olayda, 19 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir işçi, aldığı ücretsiz iznin bitmesinin ardından görevine dönmedi. İşverenin yeni izin talebini kabul etmemesine rağmen 10 gün boyunca işe gitmeyen çalışan, devamsızlık nedeniyle tazminatsız işten çıkarıldı.

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İşçinin açtığı davada yerel mahkeme tazminat ödenmesine hükmederken dosyanın taşındığı Yargıtay, işverenin haklı fesih koşullarının oluştuğuna karar verdi.

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19 YILLIK ÇALIŞAN 90 GÜN ÜCRETSİZ İZİN ALDI

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Uyuşmazlığa konu olay, aynı iş yerinde 19 yıl boyunca çalışan bir işçinin ücretsiz izin kullanmasıyla başladı.

İşçi, işvereninden 90 günlük ücretsiz mazeret izni talep etti. İzin talebinin kabul edilmesinin ardından belirlenen süre boyunca işe gitmeyen çalışan, iznin sona ermesine yakın yeniden ücretsiz izin kullanmak istedi.

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Ancak iş yeri yönetimi ikinci izin talebini kabul etmedi.

İşveren, çalışana belirtilen tarihte yeniden görevine başlaması gerektiğini hem sözlü hem de yazılı olarak bildirdi.

Buna rağmen işçi, ücretsiz izin süresinin tamamlanmasının ardından iş yerine dönmedi.

10 GÜN BOYUNCA İŞE GİTMEDİ! TAZMİNATSIZ ÇIKARILDI

İşçinin kendisine yapılan bildirimlere rağmen işe başlamaması üzerine işveren tarafından devamsızlık tutanakları düzenlendi.

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Çalışanın 10 gün boyunca işe gelmediği kayıt altına alındı.

İşveren, izinsiz devamsızlık yapıldığını belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetti.

Böylece 19 yıllık çalışma geçmişi bulunan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı.

Ancak işçi, işverenin fesih kararını kabul etmeyerek yargı yoluna başvurdu.

İŞÇİ MAHKEMEYE GİTTİ: KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEDİ

İşten çıkarılmasının ardından İş Mahkemesi'nde dava açan çalışan, fesih işleminin haksız olduğunu ileri sürdü.

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İşçi, işverenden kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra çeşitli işçilik alacaklarının da ödenmesini talep etti.

Dava dilekçesinde yıllık ücretli izin, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili, yol ve yemek ücretleri ile asgari geçim indirimi alacaklarına ilişkin talepler yer aldı.

İşveren ise çalışanın ücretsiz izin süresinin sona ermesine rağmen 10 gün boyunca işe gelmediğini belirterek yapılan feshin haklı nedene dayandığını ifade etti.

Davanın reddedilmesini isteyen işveren, devamsızlığın tutanaklarla belgelendiğini bildirdi.

YEREL MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, işçinin devamsızlığına ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığının kendisine sorulmamış olmasını dikkate aldı.

Mahkeme, işverenin fesih öncesinde çalışanın mazeretini araştırmadığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etti.

Bununla birlikte asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatil, yol ve yemek ücreti taleplerini reddederek davanın kısmen kabulüne karar verdi.

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İşverenin avukatı ise verilen karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Bunun üzerine dosya Yargıtay'a götürüldü.

YARGITAY KARARI BOZDU: İŞVEREN MAZERET SORMAK ZORUNDA DEĞİL

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinafın değerlendirmesinden farklı bir sonuca ulaştı.

Yüksek Mahkeme, işçinin izin süresinin bitmesinin ardından işe başlamadığını ve devamsızlık yaptığının dosya kapsamından anlaşıldığını belirtti.

Kararda, işverenin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmeden önce çalışana mazeretini sormak zorunda olmadığı vurgulandı.

Yargıtay, kararında şu ifadelere yer verdi:

"İşverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır."

Yüksek Mahkeme, işçinin sunduğu ve iş sözleşmesinin tazminatlı şekilde sona erdirilmesi talebini içeren dilekçenin de iletilebilir bir mazeretinin bulunmadığını gösterdiğini ifade etti.

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ÜCRETSİZ İZİN BİTTİKTEN SONRA İŞE DÖNMEYENLER DİKKAT

Yargıtay kararında, ücretli ve ücretsiz izin dönemlerinde devamsızlığın nasıl değerlendirileceğine ilişkin önemli ayrıntılara da yer verildi.

Yüksek Mahkeme, işveren tarafından izin verilen bir çalışanın izin süresi boyunca iş yerine gelmesinin beklenemeyeceğini belirtti.

Dolayısıyla işverenin onayıyla kullanılan ücretli veya ücretsiz izin sırasında işçinin işe gitmemesi devamsızlık olarak kabul edilmiyor.

Ancak izin süresi tamamlandığında çalışanın yeniden görevine başlaması gerekiyor.

İşverenin onayı olmadan iznin uzatılması veya çalışanın kendi kararıyla işe gelmemesi ise devamsızlık kapsamında değerlendirilebiliyor.

'KENDİLİĞİNDEN İZNE AYRILAMAZ' VURGUSU

Yargıtay, yıllık ücretli izin kullanımına ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Kararda, yıllık ücretli iznin kullanılacağı zamanı belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu hatırlatıldı.

Bu nedenle işçinin tek taraflı kararla yıllık izne ayrılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Çalışanın yıllık iznini kullandığını söyleyerek iş yerine gitmemesi, işveren tarafından izinli sayılmadığı sürece devamsızlık olarak değerlendirilebilecek.

Yargıtay'ın bu değerlendirmesi, işçilerin izin kullanırken işveren onayını dikkate almaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAK

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, somut olayda işçinin devamsızlığının sabit olduğunu ve işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti.

Bu nedenle çalışanın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağına hükmetti.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"İş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen davacı kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağından, bu taleplerin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararını ortadan kaldırdı.

İlk derece mahkemesinin kararının bozulmasına ise oy birliğiyle hükmetti.

HER DEVAMSIZLIK TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARMA NEDENİ Mİ?

Yargıtay'ın kararı, her işe gelmeme durumunun otomatik olarak tazminatsız fesih sebebi oluşturduğu anlamına gelmiyor.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinde işverenin devamsızlık nedeniyle haklı fesih hakkını kullanabileceği durumlar düzenleniyor.

Buna göre işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın;

Ardı ardına iki iş günü işe gelmemesi,

Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi,

Bir ay içinde üç iş günü işe gelmemesi

işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturabiliyor.

Ancak çalışanın haklı bir mazeretinin bulunması ve devamsızlığın hukuki koşullarının oluşmaması halinde durum farklı değerlendirilebiliyor.

Yargıtay'ın somut olaydaki kararı ise işçinin 10 gün boyunca işe gelmemesi ve geçerli bir mazeretin dosyada ortaya konulmaması üzerine verildi.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN KARAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin oy birliğiyle verdiği bozma kararı, iş hayatında devamsızlık nedeniyle yapılan fesihlerde önemli bir hukuki değerlendirme ortaya koydu.

Kararla birlikte, işverenin haklı fesih koşulları oluştuğunda çalışana önceden mazeretini sormasının zorunlu olmadığı vurgulandı.

Bununla birlikte işveren tarafından onaylanan izinlerle çalışanın kendi kararıyla işe gelmemesi arasındaki hukuki fark da hatırlatıldı.

19 yıllık çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu.

Karar, özellikle ücretsiz izin süresinin bitmesinin ardından işe dönmeyen veya işveren onayı olmadan izin kullanan çalışanlar açısından önemli sonuçlar doğurabilecek nitelik taşıyor.