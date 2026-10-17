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Uzmanpara3 sigorta şirketi iflas etti mi? Türkiye Sigorta Birliği'nden açıklama geldi
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3 sigorta şirketi iflas etti mi? Türkiye Sigorta Birliği'nden açıklama geldi

17.10.2026 - 12:05 | Son Güncellenme:

#Sigorta#İstanbul Sel#Sigorta Birliği

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından sosyal medyada üç sigorta şirketinin iflas ettiğine yönelik paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Birlikten yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından bazı sosyal medya platformlarında üç sigorta şirketinin iflas ettiğine yönelik asılsız iddiaların paylaşıldığının görüldüğü belirtildi.

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Kamuoyunda endişeye neden olabilecek ve sigorta sektörüne duyulan güveni olumsuz etkileyebilecek iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Türkiye sigorta sektörünün güçlü kurumsal yapısı, risk yönetimi kapasitesi ve uluslararası reasürans güvenceleriyle doğal afetler dahil üstlendiği riskleri yönetmeye ve sigortalılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, sektörün, İstanbul'daki sel felaketinin ardından hasar ihbarlarının alınması, hasar tespit süreçlerinin yürütülmesi ve poliçe teminatları kapsamındaki tazminatların en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği aktarıldı.

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5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 35'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Kanuna tabi kuruluşların itibarını zedeleyebilecek ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan veya bu yönde asılsız haber yayanların cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu kuruluşların isimleri belirtilmese dahi güvenilirlikleri konusunda kamuoyunda tereddüde yol açarak mali bünyelerini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız haberlerin internet, radyo, televizyon veya diğer elektronik iletişim ve yayın araçları vasıtasıyla yayılmasının da cezai yaptırıma tabi olduğu ifade edildi.

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Vatandaşların herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan ve sektörün güvenilirliğini hedef alan yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri istenen açıklamada, sigorta şirketlerinin faaliyetlerine ve mali durumlarına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesinde başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere yetkili kurumların ve ilgili şirketlerin resmi açıklamalarının esas alınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Sigorta Birliği olarak, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki paylaşımları yakından takip ettiğimizi, sektörümüzün itibarını ve sigortalılarımızın haklarını korumaya yönelik gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirtmek isteriz. Sigorta sektörümüz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olmaya, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam etmektedir."

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